Qual o santo do dia de hoje, 14 de abril? Veja a oração para Santa Ludovina

No dia 14 de abril, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Ludovina, também conhecida como Santa Liduína de Schiedam. Marcada pelo sofrimento físico e por uma fé inabalável, ela é invocada especialmente como intercessora dos doentes crônicos e incuráveis.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. Na data anterior, 13 de abril, a Igreja celebrou São Martinho I, o último papa martirizado da história.

Quem é o santo do dia de hoje, 14 de abril?

O santo do dia 14 de abril é Santa Ludovina, uma jovem holandesa que viveu entre os séculos XIV e XV. Após um grave acidente de patinação no gelo, que a deixou imobilizada pelo resto da vida, Ludovina ofereceu seus sofrimentos pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Ela morreu serenamente no dia 14 de abril de 1433 e foi canonizada oficialmente pelo Papa Leão XII, em 1890.

Qual é a oração de Santa Ludovina?

"Ó Santa Ludovina,

que transformaste teu sofrimento em oferta de amor,

ajudai-nos a suportar com paciência e fé as dores e dificuldades que enfrentamos.

Intercedei por todos os doentes crônicos e incuráveis,

para que encontrem alívio, força e sentido em suas provações.

Que, como vós, saibamos acolher a cruz com esperança, confiando sempre no amor de Deus.

Por Cristo nosso Senhor.

Amém."

Quem foi Santa Ludovina?

Santa Ludovina nasceu em 1380, em Schiedam, na Holanda, em uma família simples, mas profundamente cristã. Ainda jovem, recusou vários pedidos de casamento para consagrar sua vida a Deus. Aos 15 anos, sofreu um acidente ao patinar no gelo, que lhe causou paralisia e doenças progressivas.

Imobilizada em uma cama, Ludovina passou a viver em profunda união com Cristo, oferecendo seus sofrimentos pela conversão das almas. Mesmo sem cura, sua fé só crescia. Chegou a passar sete anos sem comer ou beber, sustentada apenas pela Santa Eucaristia.

Durante seus últimos meses de vida, os sofrimentos físicos se intensificaram. Apesar disso, ela manteve sua paz interior e, antes de morrer, pediu que sua casa fosse transformada em hospital para os pobres — desejo que foi realizado.

Santa Ludovina faleceu no dia 14 de abril de 1433, e seu túmulo se tornou um lugar de peregrinação. Atualmente, sua memória é celebrada com grande devoção, especialmente na Igreja de Schiedam, que abriga um santuário em sua honra.