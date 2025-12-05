Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Conheça 4 hábitos que pessoas menos inteligentes praticam no dia a dia

Alguns padrões de comportamento podem comprometer a capacidade do cérebro pensar de forma crítica e inovadora

Victoria Rodrigues
fonte

Ler por 15 minutos todos os dias pode ajudar no desenvolvimento da mente. (Foto: Freepik)

O cérebro humano possui uma grande habilidade de se desenvolver com atividades que são próprias para o progresso dos neurônios, mas nem sempre eles conseguem ser desenvolvidos da maneira que necessitam. Diante desse cenário, a revista Paideia publicou uma pesquisa que mostrou que alguns hábitos podem comprometer a capacidade do cérebro pensar de forma crítica e inovadora.

Atividades de raciocínio lógico, jogos de memória, leitura de livros e solução de problemas matemáticos, por exemplo, são alguns dos hábitos que influenciam o desenvolvimento da parte cognitiva. Mas ao contrário deles, existem alguns outros comportamentos recorrentes diários que são capazes de limitar a aprendizagem e tendem a reduzir a eficiência do intelecto, se não forem reconhecidos e ajustados.

Conheça 4 padrões de comportamento de pessoas menos inteligentes:

  • Falta de leitura

A falta de leitura é um dos principais padrões que pessoas menos inteligentes costumam adotar como hábito ruim diariamente. Isso porque a leitura pode ampliar o vocabulário, o repertório cultural e a capacidade de análise no cotidiano.

  • Resposta sem pensar

Esse padrão é um dos mais notáveis em diálogos, algumas pessoas costumam dar respostas impulsivas que indicam baixo autocontrole e podem ainda prejudicar decisões importantes se não for trabalhado esse lado da impulsividade na mente.

  • Possui desinteresse por um aprendizado contínuo

As pessoas curiosas geralmente gostam de alimentar a mente constantemente com muitos aprendizados, mas as outras que possuem desinteresse não têm esse hábito. Por esse motivo, é sempre importante que se esteja em busca de novos fatos, idiomas e conhecimentos.

  • Busca confirmação em vez de questionar

A pessoa que possui uma mente preguiçosa não vai procurar saber o que está errado em suas análises, mas sim buscar formas de confirmar aquilo que se está dizendo, por mais que aquilo que foi dito não seja propriamente verdade.

Confira dicas para treinar mais o lado cognitivo da mente:

Se você se identificou com alguns desses, veja alguns hábitos que são capazes de desenvolver o cérebro e treinar o lado cognitivo da mente:

  • Leia por 15 minutos todos os dias;
  • Busque aprender algo novo em sua rotina;
  • Pare, pense e respire antes de tomar quaisquer decisões na vida;
  • Aprenda a respeitar a opinião dos outros e explore outros cenários;
  • Seja constante e não se deixe levar pelos comentários de outras pessoas!

