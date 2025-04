Em Belém, evento gratuito ensina como transformar moradia em uma casa inteligente

Cada vez mais pessoas buscam praticidade no dia a dia investindo em uma casa inteligente — também conhecida como casa automatizada. O conceito se baseia no uso de dispositivos eletrônicos e aplicativos que permitem controlar luzes, ar-condicionado, televisão e outros aparelhos remotamente, por meio do celular ou comandos de voz.

Para quem quer aprender mais sobre como automatizar a própria residência, a TIM promove a partir do dia 10 de abril um Workshop com Experts sobre o tema "casa conectada". A iniciativa busca apresentar soluções práticas para transformar lares em espaços mais inteligentes, com demonstrações de produtos e dicas de conectividade.

Onde e quando participar

Os workshops acontecem todas as quintas-feiras nas lojas próprias da TIM em Belém:

Boulevard Shopping, às 15h

Shopping Castanheira, às 16h

Durante os encontros, os espaços das lojas serão transformados em salas de aula, oferecendo experiências interativas com tecnologias voltadas para o dia a dia das pessoas.

Conteúdo prático e interativo

Cada workshop será conduzido por um Expert em Tecnologia da TIM, um consultor de vendas especializado em soluções conectadas. Os participantes aprenderão:

Como funciona a rede de uma casa inteligente;

Quais dispositivos e acessórios podem ser integrados ao ecossistema;

Vantagens de viver em uma casa automatizada.

Além disso, o público poderá interagir com os especialistas e conhecer de perto as principais inovações disponíveis no mercado. O evento é uma oportunidade para tirar dúvidas, explorar funcionalidades e descobrir como a tecnologia pode tornar a rotina mais prática e eficiente.