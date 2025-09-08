Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Confira 5 plantas ideais para ambientes úmidos e saiba como cuidar

Algumas espécies são ideais para solos encharcados e locais com alta umidade. Veja como usá-las em casa ou no jardim

Hannah Franco
fonte

Plantas para umidade: conheça 5 espécies resistentes e fáceis de manter (Freepik)

Cultivar plantas em ambientes com alta umidade ou com solo constantemente encharcado pode ser um desafio. No entanto, algumas espécies se adaptam muito bem a essas condições e ainda ajudam a criar um espaço mais verde, bonito e saudável. Seja em varandas, quintais com pouca drenagem ou até dentro de casa, escolher plantas resistentes à umidade evita o apodrecimento das raízes e o surgimento de fungos.

🌱 Veja abaixo quais são as 5 melhores plantas para ambientes úmidos e como cuidar de cada uma delas.

VEJA MAIS

image Tem essas 3 plantas em casa? Elas podem atrair escorpiões para sua residência; descubra quais são
Se notar a presença de escorpiões em casa, procure imediatamente o serviço de controle de zoonoses da sua cidade ou empresas especializadas em dedetização

image Plantas ornamentais no verão amazônico: entenda os cuidados, tendências e custos para iniciantes
Em Belém, com cerca de R$ 50 a R$ 70, já é possível montar um vaso completo com todos os itens básicos

Por que escolher plantas que resistem à umidade?

Em locais onde o solo acumula água com frequência — como áreas sombreadas, cantos de jardim ou proximidades de calhas — plantas comuns tendem a sofrer com doenças, raízes apodrecidas e fungos. Espécies adaptadas à umidade não só resistem bem, como se desenvolvem melhor nessas condições.

Além de serem práticas, essas plantas contribuem para o equilíbrio do microambiente, ajudam a drenar o solo de forma natural e ainda trazem benefícios estéticos e funcionais ao paisagismo.

Quais são as 5 melhores plantas para ambientes úmidos?

Confira cinco espécies ideais para locais com excesso de água. São plantas de fácil manutenção, boa adaptação e grande apelo visual.

1. Samambaia

image Samambaia (Freepik)

Clássica em ambientes internos, a samambaia é ideal para locais com umidade constante e pouca luz direta. Suas folhas permanecem verdes e viçosas mesmo com regas frequentes. Perfeita para banheiros, lavanderias, varandas sombreadas e jardins verticais.

2. Antúrio

image Antúrio. (Freepik)

Com suas flores coloridas e folhas largas, o antúrio é uma das plantas mais usadas na decoração de interiores. Gosta de solo constantemente úmido e se adapta bem a ambientes fechados, desde que tenham boa luminosidade indireta. Também é resistente à alta umidade do ar.

3. Bambuzinho de jardim

image Bambuzinho de jardim (Reprodução/Floricultura Terra)

Ideal para áreas externas, o bambuzinho de jardim cresce bem em terrenos alagadiços e à beira de lagos ou canteiros com drenagem ruim. É uma opção compacta, resistente e de rápido crescimento, ótima para compor bordas e caminhos.

4. Lírio-da-paz

image Lírio-da-paz (Reprodução/Cristina Braga/Flores e Folhagens)

O lírio-da-paz é muito usado em ambientes internos, principalmente por sua capacidade de purificar o ar. Suporta bem o substrato encharcado, além de se desenvolver em locais com pouca luz natural. Suas flores brancas são um charme à parte.

5. Cavalinha

image Cavalinha (Flickr / BlueRidgeKitties / Creative Commons)

Com visual exótico, a cavalinha é perfeita para jardins aquáticos ou áreas com presença constante de água. Suas hastes finas e eretas criam um efeito moderno e elegante. Ela cresce rapidamente e ajuda na drenagem natural do solo.

Como cuidar de plantas em locais úmidos?

Apesar de serem resistentes, essas plantas ainda exigem alguns cuidados básicos para manterem-se saudáveis:

  • Evite o acúmulo excessivo de água: embora tolerem solos úmidos, não devem ficar empoçadas.
  • Use vasos com boa drenagem: prefira modelos com furos e adicione pedras no fundo para facilitar o escoamento.
  • Escolha substratos leves e arejados: isso melhora a oxigenação das raízes e evita fungos.
  • Monitore sinais de alerta: folhas amareladas ou mau cheiro indicam excesso de água ou início de apodrecimento.

💡 Dica: remova folhas secas ou danificadas com frequência, para evitar o acúmulo de matéria orgânica que pode favorecer pragas e doenças.

Essas plantas são ótimas aliadas do paisagismo, tanto pela beleza quanto pela funcionalidade. Podem ser combinadas com outras espécies, usadas como destaque ou preenchimento de espaços com sombra e umidade, criando composições naturais, modernas e sustentáveis.

Além disso, ajudam a regular a umidade do ambiente, promovem conforto térmico e melhoram a qualidade do ar, tornando os ambientes mais agradáveis e saudáveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

plantas

Dicas

ambiente úmido
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda