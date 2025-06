Confira 5 dicas para evitar distrações e recuperar o foco nos estudos

Com as recentes transformações provocadas pela Era Digital, algumas pessoas começaram a passar por uma diminuição na atenção devido ao contato direto e frequente com telas. Essa característica somada à fácil capacidade de distração, inclusive, passou a atrapalhar os estudantes que precisam estar 100% atentos porque pretendem estudar para o Enem, vestibulares ou concursos.

Foi inspirada nesse cenário que uma pesquisa realizada na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ohio (EUA) e divulgada nesta segunda-feira (30), desvendou os principais fatores que contribuem para a falta de atenção. Entre eles, estão: o estresse e a ansiedade (43%), além da falta de sono (39%) e dos dispositivos digitais (35%), tais como celular, tablets, computadores e notebooks.

O estudo foi realizado com cerca de mil adultos norte-americanos, em que 75% dos entrevistados alegaram ter problemas de atenção. No desenvolvimento da pesquisa, também foi descoberto outros fatores que têm um grande índice de culpabilidade para o excesso de distração, sendo: tédio ou a falta de interesse (31%), multitarefas (23%), falta de atividade física (21%), má alimentação/hidratação (20%) e condições médicas como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (18%).

Para a pesquisadora Evita Singh, uma das autoras do estudo e médica psiquiatra do Departamento de Psiquiatria e Saúde Comportamental da Universidade Estadual de Ohio, o passo mais importante nesse caso é reconhecer que não se pode dar conta de todas as atividades. "Há muitas coisas diferentes que podem levar à dificuldade de nos concentrarmos ou à dificuldade de atenção. Mas ser capaz de reconhecer que, ao mesmo tempo em que nos damos conta de que não precisamos estar 'ligados' e focados 100% do tempo, também é muito importante", explicou Singh.

Inclinados em propor algumas estratégias para evitar a distração, Evita Singh e outros pesquisadores criaram um método chamado "Take Five" para ser desenvolvido em cinco passos com o objetivo de recuperar o foco. Veja quais são eles:

Realize pausas curtas e frequentes; Evite as distrações do ambiente; Envolva-se ativamente na tarefa que você está desenvolvendo; Não pegue mais de uma tarefa para fazer de uma só vez; Mesmo se você ficar distraído ao longo do processo, pare, respire, tire cinco minutos para descansar e depois retorne aos seus afazeres.

