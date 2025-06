Compra de R$ 5 mil em cigarros? Polícia do Rio investiga golpes aplicados em turistas

Cinco homens foram presos em flagrante nessa sexta-feira, 26, por tráfico de drogas e venda de cigarros eletrônicos na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Além da venda de entorpecentes e contrabando, os criminosos aplicavam golpes em turistas com maquininhas de cartão de crédito adulteradas.

As prisões foram feitas no âmbito da Operação Praia Limpa, ação integrada da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e da Polícia Militar para combater estelionato praticado por falsos ambulantes a turistas, especialmente estrangeiros, nas orlas cariocas.

Em ação distinta realizada na Praia de Ipanema, também na zona sul, no dia 18, o DEAT identificou 13 suspeitos desse tipo de fraude. Os criminosos adulteram máquinas de cartões, colocando valores extorsivos sem que a vítima perceba. Por exemplo: em vez de R$ 50, cobravam R$ 5 mil na compra de cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos.

"A operação seguirá com a identificação das demais vítimas e dos demais envolvidos nas práticas delituosas contra turistas no Rio de Janeiro", comunicou a Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época.