Companhia aérea anuncia que passageiros ‘plus size’ terão que comprar dois assentos em voos; entenda

Uma companhia aérea causou polêmica aos seus clientes ao anunciar que passageiros “plus size” serão obrigados a comprar um assento adicional no avião. A medida começará a valer a partir do dia 27 de janeiro de 2026 e a empresa informou que também passará a implementar o sistema de assentos designados (classificados em classe executiva e econômica) em todos os voos.

Antes do comunicado oficial, a empresa concordava com a política de incentivo em que os clientes poderiam comprar dois assentos por passageiros plus size, o que permitia a solicitação de um reembolso para a segunda passagem após a viagem. Porém, com as reformulações no sistema de organização das poltronas, a companhia estabeleceu algumas restrições para a realização do reembolso.

Restrições para o reembolso do assento:

O avião deve partir com pelo menos um assento livre ou com passageiros viajando em passes de espaço disponível;

ou com passageiros viajando em Ambos os assentos devem ser comprados na mesma classe tarifária (sendo Choice, Choice Preferred, Choice Extra ou Basic);

(sendo Choice, Choice Preferred, Choice Extra ou Basic); O pedido de reembolso deve ser feito dentro de 90 dias após a data da viagem.

Após o anúncio da companhia aérea, algumas pessoas demonstraram o descontentamento com a notícia, por meio das mídias sociais. “Em breve estarão vendendo passagens para viajar em pé no corredor”, disse uma pessoa. “Para mim, antes de cobrar mais por especificidades, deveriam se preocupar em prestar um serviço de melhor qualidade e com mais respeito ao passageiro”, revelou outra. “Quem for magro paga meia ou 75%?”, perguntou uma terceira.

Já outras concordaram com as novas regras e acreditaram que a empresa fez o certo em obrigar o pagamento de um segundo assento. "Eu concordo. Não é justo alguém usar dois assentos e não pagar", destacou uma pessoa. "Não consigo discordar. A empresa está certa", opinou outra. “Concordo, as poltronas são extremamente apertadas, ja são desconfortáveis. E os preços absurdos. Uma medida cabível era ter uma ala própria com poltronas mais largas para essas pessoas”, sugeriu uma terceira.

A companhia aérea opera no Brasil?

A empresa Southwest Airlines opera em mais de 100 países pelo mundo, mas ainda não abrangeu seu mapa para a realização de voos no Brasil. Contudo, a companhia apresentou ao Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT), no dia 13 de maio deste ano, um pedido oficial para operar voos em países que mantêm acordos de “Céus Abertos” com os EUA. Logo, pode ser que em breve, a Southwest Airlines possa expandir os seus rumos para o país.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)