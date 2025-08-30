Como tirar fotos embaixo d’água com o celular? Veja dicas e cuidados

Tirar fotos com o celular embaixo d’água pode parecer fácil, mas a maioria dos smartphones não foi feita para mergulhos. Mesmo aparelhos com resistência contra respingos e água não garantem funcionamento submerso. Exceder os limites de proteção pode danificar o equipamento e até anular a garantia.

🤳 Antes de tentar fotografar em rios, piscinas ou no mar, é importante conhecer os limites do seu aparelho e os acessórios que podem garantir segurança. Além disso, pequenas precauções podem evitar prejuízos caros e garantir que suas fotos fiquem perfeitas. Confira, a seguir, como fotografar com segurança e quais cuidados seguir.

O meu celular pode ser usado na água?

A maioria dos celulares tem classificação IP, que indica resistência à água e poeira. Modelos mais avançados suportam pequenas imersões em água doce, mas a proteção serve principalmente para acidentes, como quedas na pia ou respingos na rua, e não para mergulhos prolongados.

Como posso proteger meu celular para fotos subaquáticas?

A forma mais segura de fotografar é usando capas ou bolsas estanques, que envolvem completamente o aparelho. Existem modelos universais e específicos para cada smartphone, com preços variados.

🌊 Bolsas plásticas com fecho reforçado também podem ser usadas, mas é preciso conferir se estão bem fechadas, especialmente em água salgada ou piscinas químicas, que podem danificar o celular.

Posso usar o modo subaquático do meu smartphone?

Alguns celulares modernos oferecem modos específicos para fotos submersas, que limitam o uso da tela ao toque e permitem acionar a câmera pelos botões de volume. Esses modos também ajudam a remover água das aberturas do aparelho após o uso, protegendo alto-falantes e microfone.

Mesmo assim, qualquer uso fora dos limites recomendados pode prejudicar o celular e anular a garantia.

Quais cuidados devo ter com o aparelho depois da água?

Secar o celular completamente antes de reutilizá-lo;

Evitar água salgada ou piscinas químicas;

Conferir a classificação IP do aparelho e respeitar os limites indicados pelo fabricante;

Evitar mergulhos profundos ou prolongados, mesmo em aparelhos resistentes.

Modelos mais antigos, com tampas e gavetas removíveis, são mais vulneráveis à água. Aparelhos modernos têm corpo único, mas ainda contam com pequenas aberturas para alto-falantes, microfone e carregamento.

Itens que podem ajudar

Dicas essenciais para fotografar embaixo d’água com o smartphone (Divulgação)

