Como reduzir o calor dentro de casa: 8 dicas simples para refrescar o ambiente

Com o clima quente típico de Belém, é comum que moradores busquem soluções para diminuir a sensação térmica dentro de casa. Um estudo publicado em 2020 na revista Sustentabilidade em Debate mostra que a capital paraense chega a registrar picos de 31,5 °C de temperatura de bulbo úmido, índice que combina calor e umidade para medir o impacto no corpo humano.

A seguir, confira oito maneiras práticas de amenizar o calor, sem precisar usar ar-condicionado.

1. Deixe o ar circular livremente 🌪️

Abrir portas e janelas cria ventilação cruzada, permitindo que o vento entre e saia com mais facilidade, refrescando os ambientes naturalmente.

2. Recorra aos ventiladores quando necessário 🌀

Ventiladores e climatizadores são aliados importantes quando o calor fica mais intenso. Eles ajudam a melhorar o conforto sem o alto consumo do ar-condicionado.

3. Aposte em cortinas claras ☀️

Cortinas e persianas de tons claros bloqueiam a luz solar direta e impedem que o ambiente aqueça demais. Prefira tecidos leves para manter a ventilação.

4. Cores claras deixam tudo mais fresco 🎨

Pintar paredes e escolher móveis em tons claros reduz a absorção de calor. Além disso, esses tons aproveitam melhor a luz natural do dia.

5. Pisos frios fazem diferença ❄️

Materiais como cerâmica e porcelanato deixam o chão mais gelado e ajudam a refrescar os ambientes. Evite tapetes pesados, que retêm calor.

6. Evite fontes extras de calor 🔥

Fornos, secadores, micro-ondas e lâmpadas incandescentes aumentam a temperatura do ambiente. Trocar por LED e optar por banhos frios ajuda a amenizar o calor e ainda economiza energia.

7. Use umidificador com cuidado 💧

Umidificadores são ótimos em dias secos, mas precisam de limpeza frequente para não acumular poeira ou espalhar fungos pelo ar.

8. Plantas refrescam o ambiente 🌿

Plantas melhoram a qualidade do ar e reduzem a sensação térmica. Em áreas externas, árvores, trepadeiras e pergolados proporcionam sombra e deixam o espaço mais agradável.