Como é feito o preparo de cuias tradicionais? Indígena ensina em vídeo!

A postagem conquistou milhares de visualizações ao resgatar conhecimentos ancestrais e valorizar a cultura indígena de forma autêntica

Gabrielle Borges
Um vídeo compartilhado por Kalisson Wapichana, indígena do povo Wapichana, viralizou no TikTok ao mostrar, com detalhes como é feita uma cuia (Reprodução)

Você já se perguntou como é o preparo de uma cuia? Objeto muito utilizado no empratamento na culinária amazônica e também como peça de decoração, a cuia é um os símbolos de cultura e ancestralidade e o seu processo de preparo é também marcado por isso.

Um vídeo compartilhado por Kalisson Wapichana, indígena do povo Wapichana, de Roraima, viralizou no TikTok ao mostrar, com detalhes e sensibilidade, como se dá o processo tradicional de preparo de cuias. A postagem conquistou milhares de visualizações ao resgatar conhecimentos ancestrais e valorizar a cultura indígena de forma autêntica.

Ao perguntar "Parente, bora fazer uma cuia?"   Kalisson aparece manuseando a cuieira (o fruto da árvore Crescentia cujete), mostrando desde a colheita até etapas como raspagem, alisamento, polimento e a secagem artesanal.

Veja o vídeo

Kalisson compartilha com as próprias mãos cada técnica tradicional, como o uso de folhas da embaúba (Cecropia) para preparação, e a aplicação do cumatê, que, após o toque de reações químicas, transforma o fruto em uma bela peça envernizada. O vídeo viralizou por colocar em primeiro plano sabedorias que resistem no tempo e pela curiosidade de muitas pessoas sobre o processo da cuia.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

