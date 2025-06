Como acabar com o mofo no banheiro? Confira algumas dicas

O mofo é um problema bastante comum nos lares de diversos brasileiros, principalmente nos banheiros por ser um ambiente quente e úmido - condições ideais para proliferação dos fungos. Além de causar mau cheiro e danificar superfícies, o mofo pode apresentar alguns riscos à saúde.

Pensando sempre no seu bem-estar, o OLiberal.com te ajuda a entender o que é o mofo, por que ele aparece no banheiro e como eliminá-lo de vez com dicas simples e eficazes. Confira a seguir:

O que é mofo?

O mofo é um tipo de fungo que se desenvolve em ambientes quentes, úmidos e com pouca ventilação. Ele aparece como manchas escuras (geralmente pretas ou esverdeadas) em paredes, tetos, rejuntes e cortinas de banheiro. Esses fungos se alimentam da matéria orgânica presente em superfícies porosas, como tinta, madeira, papel e até sabão ou resíduos de produtos de higiene.

Além disso o mofo libera esporos no ar, o que pode agravar problemas respiratórios de pessoas que sofrem com rinite, asma e alergias.

Por que o mofo aparece no banheiro?

O banheiro é o ambiente ideal para o crescimento do mofo por vários fatores, como:

Alta umidade após banhos quentes;

Pouca ventilação natural ou ausência de janelas;

Acúmulo de resíduos orgânicos e sabão;

Infiltrações ou vazamentos escondidos.

Como acabar com o mofo no banheiro? Confira dicas

1. Limpeza com vinagre branco

O vinagre branco é um fungicida natural. Borrife vinagre puro diretamente sobre as manchas de mofo, deixe agir por 1 hora e esfregue com uma escova. Repita semanalmente.

2. Use água sanitária (com cuidado)

Para manchas mais resistentes, aplique uma mistura de 1 parte de água sanitária para 2 partes de água. Use luvas e máscara, e mantenha o ambiente ventilado.

3. Ventilação diária

Deixe a porta e a janela do banheiro abertas por alguns minutos após o banho. Se não houver janela, considere instalar um exaustor.

4. Evite deixar toalhas e roupas molhadas

O acúmulo de tecidos úmidos acelera o crescimento do mofo. Pendure toalhas em locais arejados.

5. Aplique tinta antimofo

Se o mofo aparece com frequência nas paredes ou teto, troque a tinta comum por uma tinta antimofo ou antifúngica.

6. Use desumidificadores

Desumidificadores portáteis ou produtos antiumidade ajudam a controlar a umidade do ambiente.

7. Verifique vazamentos

Umidade escondida em canos ou rejuntes pode causar mofo invisível. Faça uma checagem anual com um profissional.

Como prevenir o mofo no banheiro?

Instale exaustores ou ventiladores no teto;

Limpe o banheiro com frequência, focando em rejuntes e cantos;

Prefira tapetes laváveis e de secagem rápida;

Seque o box e as paredes após o banho com um rodo de pia

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com