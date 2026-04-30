Clínicas suspeitas de fraudar tratamento de crianças com autismo são alvo de operação

Um esquema criminoso envolvendo clínicas que atendem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira, 30, em três cidades paulistas. Os agentes foram às ruas cumprir 12 mandados de busca e apreensão em Barueri e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e em Jacareí, no interior do Estado.

Segundo a polícia, a investigação apontou que o grupo simulava atendimentos, emitia laudos médicos falsos e ainda entrava com ações judiciais para obrigar planos de saúde a custear procedimentos inexistentes ou com valores inflados. A polícia informou que a prática causava prejuízos financeiros expressivos às famílias das crianças.

Além disso, a polícia indicou o agravante de que o esquema atingia diretamente as crianças, com diagnósticos indevidos e intervenções terapêuticas inadequadas, "em afronta a princípios fundamentais de proteção e boa-fé".

Os policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Investigação Gerais (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), investigam os crimes de estelionato e contra a fé pública. A operação desta quinta-feira envolveu cerca de 40 agentes em viaturas e carros descaracterizados, informou a polícia.