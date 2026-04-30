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Clínicas suspeitas de fraudar tratamento de crianças com autismo são alvo de operação

Segundo a polícia, a investigação apontou que o grupo simulava atendimentos e emitia laudos médicos falsos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução / Google)

Um esquema criminoso envolvendo clínicas que atendem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira, 30, em três cidades paulistas. Os agentes foram às ruas cumprir 12 mandados de busca e apreensão em Barueri e Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e em Jacareí, no interior do Estado.

Segundo a polícia, a investigação apontou que o grupo simulava atendimentos, emitia laudos médicos falsos e ainda entrava com ações judiciais para obrigar planos de saúde a custear procedimentos inexistentes ou com valores inflados. A polícia informou que a prática causava prejuízos financeiros expressivos às famílias das crianças.

Além disso, a polícia indicou o agravante de que o esquema atingia diretamente as crianças, com diagnósticos indevidos e intervenções terapêuticas inadequadas, "em afronta a princípios fundamentais de proteção e boa-fé".

Os policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Investigação Gerais (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), investigam os crimes de estelionato e contra a fé pública. A operação desta quinta-feira envolveu cerca de 40 agentes em viaturas e carros descaracterizados, informou a polícia.

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