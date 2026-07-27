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Chuva de meteoros poderá ser vista do Brasil nesta semana; saiba os melhores horários para observar

Delta Aquáridas do Sul e Alfa Capricornídeas atingem o pico entre os dias 30 e 31 de julho; Lua cheia pode dificultar a observação

Hannah Franco
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Chuva de meteoros poderá ser vista do Brasil nesta semana (Getty Creative)

Os amantes da astronomia terão a oportunidade de acompanhar um espetáculo no céu nesta semana. Entre a madrugada de quarta (30) e quinta-feira (31), duas chuvas de meteoros atingem o pico de atividade: Delta Aquáridas do Sul e Alfa Capricornídeas. Os fenômenos poderão ser observados em diversas regiões do Brasil, desde que as condições climáticas e de luminosidade sejam favoráveis.

☄️ Apesar da boa notícia para os observadores, a Lua cheia, prevista para o dia 29 de julho, pode reduzir a visibilidade dos meteoros mais fracos. Segundo a Sociedade Americana de Meteoros (American Meteor Society), cerca de 98% da superfície lunar ainda estará iluminada durante o pico das chuvas, tornando o céu mais claro.

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Ao longo do mês, será possível observar, por exemplo, a aproximação entre Marte e a Lua, o brilho intenso da Lua cheia, além da chuva de meteoros Delta Aquaridas, que deve atingir seu pico no fim do mês

Chuva de meteoros será visível no Brasil

Mesmo com a interferência da luminosidade da Lua, as duas chuvas de meteoros poderão ser vistas em território brasileiro.

A Delta Aquáridas do Sul costuma ser a mais intensa das duas, podendo registrar até 25 meteoros por hora em condições ideais de observação. Já a Alfa Capricornídeas apresenta uma frequência menor, com cerca de cinco meteoros por hora, mas chama atenção pelos rastros mais brilhantes e, em alguns casos, coloridos.

Como observar a chuva de meteoros

Para aumentar as chances de visualizar os fenômenos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) recomenda procurar um local com pouca iluminação artificial, distante dos centros urbanos.

🌙 Outra orientação é manter a Lua atrás do observador ou utilizar obstáculos naturais, como árvores, prédios ou morros, para bloquear parte da luminosidade. Dessa forma, fica mais fácil enxergar os meteoros cruzando o céu.

image As chuvas Delta Aquáridas do Sul e Alfa Capricornídeas poderão ser vistas no Brasil. (Foto: NASA)

Não é necessário utilizar telescópios ou binóculos. Como os meteoros percorrem grandes áreas do céu, a observação a olho nu é considerada a melhor forma de acompanhar o fenômeno.

Quando acontece o pico?

O auge das chuvas de meteoros está previsto para as madrugadas de 30 e 31 de julho, período em que a atividade dos fenômenos será mais intensa.

Embora a Lua cheia possa reduzir a quantidade de meteoros visíveis, especialistas afirmam que ainda será possível observar as chamadas "estrelas cadentes", principalmente os rastros mais luminosos produzidos pela Alfa Capricornídeas. Para quem gosta de astronomia, a recomendação é aproveitar as horas antes do amanhecer, quando o céu costuma oferecer as melhores condições de observação.

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chuva de meteoro

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