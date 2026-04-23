Check-in digital obrigatório: como funciona o novo sistema em hotéis e pousadas
A implantação do sistema vinha ocorrendo de forma gradual desde novembro de 2025 e objetiva otimização de tempo
Hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem em todo o país passaram a operar com a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) desde a última segunda-feira (20). A medida moderniza o processo de check-in e busca dar mais agilidade à experiência do viajante.
A implantação do sistema vinha ocorrendo de forma gradual desde novembro de 2023, permitindo que os estabelecimentos se adaptassem à nova exigência. Agora, com a obrigatoriedade em vigor, turistas podem preencher seus dados antecipadamente, de forma online, antes mesmo de chegar ao local da hospedagem.
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Redução de filas e otimização de tempo
Na prática, a mudança substitui o antigo modelo em papel, que ainda era amplamente utilizado no setor. Com o pré-check-in digital, a expectativa é reduzir filas na recepção, otimizar o atendimento e oferecer mais comodidade, especialmente em períodos de alta demanda turística.
Além de facilitar a rotina dos hóspedes, a digitalização da FNRH também contribui para a organização das informações e reforça a segurança no registro de dados, alinhando o setor de turismo às tendências tecnológicas e às novas exigências de mobilidade e praticidade dos viajantes.
Multas para ausência do serviço
Estabelecimentos inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) que deixarem de adotar a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) podem enfrentar sanções administrativas. De acordo com o Ministério do Turismo, as penalidades vão desde advertência até aplicação de multa, reforçando a obrigatoriedade da medida em todo o país.
Como acessar a FNRH Digital?
Confira o passo a passo para entrar no sistema e iniciar o processo:
- Acesse o site oficial da FNRH Digital ou utilize o QR Code fornecido pelo meio de hospedagem;
- Faça login utilizando uma das opções disponíveis:
- Conta Gov.br (opção mais simples, com CPF e senha);
- Certificado digital físico (cartão ou token, com uso de PIN);
- Certificado digital em nuvem (como SerproID, Serasa Experian ou SafeID), seguindo as orientações do serviço contratado.
Como fazer o pré-check-in online
Após acessar o sistema, o viajante pode adiantar o check-in seguindo estas etapas:
Registre sua reserva:
- Clique em “Minhas Reservas”;
- Informe o código da reserva, datas de entrada e saída e o tipo de hospedagem;
- Salve as informações;
Inicie o pré-check-in:
- Selecione a reserva cadastrada;
- Clique em “Meu pré-check-in”;
- Confira os dados da viagem e avance;
- Revise seus dados pessoais e contatos;
- Informe o motivo da viagem e o meio de transporte;
- Aceite os termos e envie o pré-check-in;
- Aguarde a confirmação do sistema com a atualização do status da reserva.
Como incluir dependentes no sistema?
O sistema também permite cadastrar acompanhantes, como familiares:
Cadastro de dependentes:
- Acesse “Meus Dependentes” no menu principal;
- Clique em “Incluir dependente”;
- Preencha dados como documento, nome completo, data de nascimento, gênero e nacionalidade;
- Salve o cadastro;
Pré-check-in de dependentes:
- Vá até os detalhes da reserva;
- Clique em “Pré-check-in de dependente”;
- Selecione o acompanhante;
- Revise as informações e envie;
- O sistema confirmará a atualização do status.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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