Check-in digital obrigatório: como funciona o novo sistema em hotéis e pousadas

Hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem em todo o país passaram a operar com a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) desde a última segunda-feira (20). A medida moderniza o processo de check-in e busca dar mais agilidade à experiência do viajante.

A implantação do sistema vinha ocorrendo de forma gradual desde novembro de 2023, permitindo que os estabelecimentos se adaptassem à nova exigência. Agora, com a obrigatoriedade em vigor, turistas podem preencher seus dados antecipadamente, de forma online, antes mesmo de chegar ao local da hospedagem.

VEJA MAIS



Redução de filas e otimização de tempo

Na prática, a mudança substitui o antigo modelo em papel, que ainda era amplamente utilizado no setor. Com o pré-check-in digital, a expectativa é reduzir filas na recepção, otimizar o atendimento e oferecer mais comodidade, especialmente em períodos de alta demanda turística.

Além de facilitar a rotina dos hóspedes, a digitalização da FNRH também contribui para a organização das informações e reforça a segurança no registro de dados, alinhando o setor de turismo às tendências tecnológicas e às novas exigências de mobilidade e praticidade dos viajantes.

Multas para ausência do serviço

Estabelecimentos inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) que deixarem de adotar a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) podem enfrentar sanções administrativas. De acordo com o Ministério do Turismo, as penalidades vão desde advertência até aplicação de multa, reforçando a obrigatoriedade da medida em todo o país.

Como acessar a FNRH Digital?

Confira o passo a passo para entrar no sistema e iniciar o processo:

Acesse o site oficial da FNRH Digital ou utilize o QR Code fornecido pelo meio de hospedagem;

Faça login utilizando uma das opções disponíveis:

Conta Gov.br (opção mais simples, com CPF e senha);

Certificado digital físico (cartão ou token, com uso de PIN);

Certificado digital em nuvem (como SerproID, Serasa Experian ou SafeID), seguindo as orientações do serviço contratado.

Como fazer o pré-check-in online

Após acessar o sistema, o viajante pode adiantar o check-in seguindo estas etapas:

Registre sua reserva:

Clique em “Minhas Reservas”;

Informe o código da reserva, datas de entrada e saída e o tipo de hospedagem;

Salve as informações;

Inicie o pré-check-in:

Selecione a reserva cadastrada;

Clique em “Meu pré-check-in”;

Confira os dados da viagem e avance;

Revise seus dados pessoais e contatos;

Informe o motivo da viagem e o meio de transporte;

Aceite os termos e envie o pré-check-in;

Aguarde a confirmação do sistema com a atualização do status da reserva.

Como incluir dependentes no sistema?

O sistema também permite cadastrar acompanhantes, como familiares:

Cadastro de dependentes:

Acesse “Meus Dependentes” no menu principal;

Clique em “Incluir dependente”;

Preencha dados como documento, nome completo, data de nascimento, gênero e nacionalidade;

Salve o cadastro;

Pré-check-in de dependentes:

Vá até os detalhes da reserva;

Clique em “Pré-check-in de dependente”;

Selecione o acompanhante;

Revise as informações e envie;

O sistema confirmará a atualização do status.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)