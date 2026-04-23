Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Check-in digital obrigatório: como funciona o novo sistema em hotéis e pousadas

A implantação do sistema vinha ocorrendo de forma gradual desde novembro de 2025 e objetiva otimização de tempo

Gabrielle Borges
fonte

Além de facilitar a rotina dos hóspedes, a digitalização da FNRH também contribui para a organização das informações . Imagem Ilustrativa (Foto: Freepik)

Hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem em todo o país passaram a operar com a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) desde a última segunda-feira (20). A medida moderniza o processo de check-in e busca dar mais agilidade à experiência do viajante.

A implantação do sistema vinha ocorrendo de forma gradual desde novembro de 2023, permitindo que os estabelecimentos se adaptassem à nova exigência. Agora, com a obrigatoriedade em vigor, turistas podem preencher seus dados antecipadamente, de forma online, antes mesmo de chegar ao local da hospedagem.

VEJA MAIS

image Golpe do 'sequestro de reservas': saiba como identificar a fraude contra viajantes
Pesquisa aponta fraude que usa dados reais de hospedagem para enganar turistas após reservas


image Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel
Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes


image Com a nova ficha digital de hotéis, viajante poderá adiantar check-in pela conta gov.br
Os hotéis têm até 19 de fevereiro para se adaptar à novidade

Redução de filas e otimização de tempo

Na prática, a mudança substitui o antigo modelo em papel, que ainda era amplamente utilizado no setor. Com o pré-check-in digital, a expectativa é reduzir filas na recepção, otimizar o atendimento e oferecer mais comodidade, especialmente em períodos de alta demanda turística.

Além de facilitar a rotina dos hóspedes, a digitalização da FNRH também contribui para a organização das informações e reforça a segurança no registro de dados, alinhando o setor de turismo às tendências tecnológicas e às novas exigências de mobilidade e praticidade dos viajantes.

Multas para ausência do serviço

Estabelecimentos inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) que deixarem de adotar a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) podem enfrentar sanções administrativas. De acordo com o Ministério do Turismo, as penalidades vão desde advertência até aplicação de multa, reforçando a obrigatoriedade da medida em todo o país.

Como acessar a FNRH Digital?

Confira o passo a passo para entrar no sistema e iniciar o processo:

  • Acesse o site oficial da FNRH Digital ou utilize o QR Code fornecido pelo meio de hospedagem;
  • Faça login utilizando uma das opções disponíveis:
  • Conta Gov.br (opção mais simples, com CPF e senha);
  • Certificado digital físico (cartão ou token, com uso de PIN);
  • Certificado digital em nuvem (como SerproID, Serasa Experian ou SafeID), seguindo as orientações do serviço contratado.

Como fazer o pré-check-in online

Após acessar o sistema, o viajante pode adiantar o check-in seguindo estas etapas:

Registre sua reserva:

  • Clique em “Minhas Reservas”;
  • Informe o código da reserva, datas de entrada e saída e o tipo de hospedagem;
  • Salve as informações;

Inicie o pré-check-in:

  • Selecione a reserva cadastrada;
  • Clique em “Meu pré-check-in”;
  • Confira os dados da viagem e avance;
  • Revise seus dados pessoais e contatos;
  • Informe o motivo da viagem e o meio de transporte;
  • Aceite os termos e envie o pré-check-in;
  • Aguarde a confirmação do sistema com a atualização do status da reserva.

Como incluir dependentes no sistema?

O sistema também permite cadastrar acompanhantes, como familiares:

Cadastro de dependentes:

  • Acesse “Meus Dependentes” no menu principal;
  • Clique em “Incluir dependente”;
  • Preencha dados como documento, nome completo, data de nascimento, gênero e nacionalidade;
  • Salve o cadastro;

Pré-check-in de dependentes:

  • Vá até os detalhes da reserva;
  • Clique em “Pré-check-in de dependente”;
  • Selecione o acompanhante;
  • Revise as informações e envie;
  • O sistema confirmará a atualização do status.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

turismo

check in digital

viagem
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda