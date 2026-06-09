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Chá perfeito para resfriado: confira 4 opções que podem ajudar você a se sentir melhor

Conheça infusões que podem auxiliar no alívio da congestão nasal, dor de garganta e mal-estar

Hannah Franco
fonte

Qual o melhor chá para resfriado? Veja 4 bebidas que ajudam na recuperação (Freepik)

Com a temporada de chuvas em Belém, aumentam os casos de gripes, resfriados e desconfortos respiratórios. Entre os cuidados mais populares para aliviar sintomas como congestão nasal, dor de garganta e mal-estar, os chás continuam sendo grandes aliados.

Embora não substituam medicamentos nem o acompanhamento médico, algumas infusões possuem compostos com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladoras, que podem contribuir para o bem-estar durante a recuperação. Confira, a seguir, quatro chás para tomar durante um resfriado.

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🍃 Chá de hortelã-pimenta ajuda a aliviar a congestão

A hortelã-pimenta (Mentha piperita) é uma das opções mais conhecidas para quem busca alívio dos sintomas respiratórios.

Estudos apontam que a planta apresenta propriedades antimicrobianas, antivirais e antioxidantes, além de potencial ação antialérgica. Seu aroma refrescante também pode proporcionar sensação de desobstrução das vias aéreas, ajudando a aliviar o desconforto causado pelo nariz entupido.

Além do chá, a hortelã pode ser utilizada em receitas, sucos e outras preparações.

☕ Chá de gengibre é um dos favoritos contra o resfriado

O gengibre é um ingrediente tradicional quando o assunto é combater os sintomas do resfriado.

Rico em compostos fenólicos bioativos, ele possui reconhecida ação antioxidante e anti-inflamatória. Por isso, seu consumo pode auxiliar no alívio de sintomas comuns, como irritação na garganta, sensação de cansaço e congestão nasal.

Muitas pessoas também combinam o gengibre com limão e mel para potencializar o sabor e tornar a bebida ainda mais agradável.

🌼 Chá de equinácea pode fortalecer a resposta imunológica

Conhecida popularmente como flor-de-cone, a equinácea é bastante utilizada em infusões voltadas ao fortalecimento do sistema imunológico.

Pesquisas indicam que a planta contém substâncias como alcamidas e flavonoides, associadas a efeitos anti-inflamatórios, antivirais e antioxidantes. Esses compostos podem auxiliar o organismo na resposta contra infecções respiratórias leves.

No entanto, especialistas alertam que algumas pessoas podem apresentar alergia à planta. Quem possui doenças crônicas ou faz uso contínuo de medicamentos deve buscar orientação médica antes do consumo.

☕ Chá de camomila combina relaxamento e ação anti-inflamatória

Além de ser conhecida pelo efeito calmante, a camomila também pode contribuir para o alívio dos sintomas do resfriado.

A planta contém flavonoides e terpenoides, compostos ligados a propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O chá pode ajudar na hidratação do organismo, favorecer o descanso e contribuir para o fortalecimento das defesas naturais do corpo.

Outro benefício é seu potencial de promover noites de sono mais tranquilas, fator importante para a recuperação durante períodos de doença.

⚠️ Chás ajudam, mas não substituem tratamento médico

Apesar dos benefícios, especialistas reforçam que os chás devem ser encarados como complemento aos cuidados de saúde.

Manter uma boa alimentação, hidratação adequada, sono de qualidade, prática regular de atividades físicas e vacinação em dia continua sendo a melhor estratégia para prevenir complicações e fortalecer a imunidade.

Caso os sintomas persistam ou se agravem, a recomendação é procurar avaliação médica para um diagnóstico adequado.

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