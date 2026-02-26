Capa Jornal Amazônia
Céu terá 'apagão geral' de quase 1 hora em março; saiba o dia e o que vai acontecer

O evento promete chamar a atenção de observadores e apaixonados por astronomia em todo o mundo

Gabrielle Borges
fonte

Fenômeno ocorrerá por 58 minutos. (Reprodução / Nasa)

Na madrugada de terça-feira, 3 de março, o céu será palco de um fenômeno raro: um eclipse lunar total, popularmente conhecido como “Lua de Sangue da Minhoca”, que terá duração aproximada de 58 minutos. O evento promete chamar a atenção de observadores e apaixonados por astronomia em todo o mundo.

O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Durante a fase total, a Lua ganha uma coloração avermelhada, característica que originou o apelido “Lua de Sangue”.

Ao contrário dos eclipses solares, os eclipses lunares podem ser observados a olho nu, sem risco para a visão. Para ter a melhor experiência, especialistas recomendam buscar locais com menos poluição luminosa e ficar atento às condições climáticas, já que nuvens podem impedir a visualização do fenômeno.

O termo “Lua das Minhocas” tem raízes nas tradições indígenas e rurais do Hemisfério Norte, onde março marca o fim do inverno e a chegada da primavera, período em que o solo começa a descongelar e as minhocas reaparecem.

Cronograma do eclipse (horário de Brasília)

  • Início do eclipse penumbral: 3h44
  • Início do eclipse parcial: 4h50
  • Início da totalidade: 6h04
  • Fim da totalidade: 7h03
  • Fim do eclipse parcial: 8h17
  • Encerramento do eclipse: 9h23

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).

