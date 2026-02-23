Capa Jornal Amazônia
Nasa adia novamente missão tripulada para a Lua: o que está acontecendo com o foguete?

Imobilizado pelo menos até abril, o gigantesco foguete lunar da Nasa vai voltar ao hangar esta semana para mais reparos

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

No total, a missão deverá durar 10 dias. (Foto: Austin DeSisto/ NurPhoto/ Getty Images)

A NASA, agência espacial dos EUA, adiou o lançamento de seu foguete lunar, que pretende levar astronautas de volta à Lua, para pelo menos abril. A decisão ocorre após a identificação de um novo problema técnico no sistema de hélio da espaçonave.

Imobilizado, o gigantesco foguete retornará ao hangar do Centro Espacial Kennedy esta semana para os reparos necessários. A agência norte-americana planeja a lenta travessia de 6,4 quilômetros para esta terça-feira, 24, se o tempo permitir.

Este é o mais recente de uma série de contratempos que têm atrasado a primeira viagem de astronautas à Lua em mais de meio século, parte da missão Artemis II.

Problemas técnicos adiam missão

A NASA havia mal concluído um teste de abastecimento na quinta-feira, 19, para garantir que vazamentos perigosos de hidrogênio fossem estancados, quando outro problema surgiu. Desta vez, o sistema de hélio do foguete apresentou defeito.

O fluxo de hélio para o estágio superior do foguete foi interrompido; o hélio é necessário para purgar os motores e pressurizar os tanques de combustível. Este novo atraso afeta a primeira viagem de astronautas à Lua em mais de meio século.

Os engenheiros tinham acabado de controlar os vazamentos de hidrogênio e definido a data de lançamento para 6 de março — já com um mês de atraso — quando o problema com o hélio surgiu. "É necessário retornar ao prédio de montagem de veículos em Kennedy para determinar a causa do problema e corrigi-lo", disse a NASA em comunicado.

Lançamento em abril depende de reparos

A NASA afirmou que os preparativos rápidos para a reversão da missão preservam a possibilidade de lançamento em abril. Contudo, ressaltou que isso dependerá do andamento dos reparos.

A agência espacial dispõe de apenas alguns dias por mês para lançar a tripulação de quatro pessoas ao redor da Lua e trazê-la de volta. Os três americanos e o canadense designados para a missão Artemis II permanecem em prontidão em Houston.

Eles serão as primeiras pessoas a ir à Lua desde o programa Apollo da NASA, que enviou 24 astronautas ao espaço entre 1968 e 1972.

.
