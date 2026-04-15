Casca de laranja no guarda-roupa? Veja como perfumar roupas
Truque simples e natural ajuda a eliminar odores e manter o armário cheiroso
Manter o guarda-roupa livre de odores pode ser difícil, principalmente em locais com maior umidade. Uma alternativa simples e acessível é usar casca de laranja como aromatizador natural, aproveitando os óleos presentes na fruta para perfumar roupas e gavetas.
🍊 Além de prática, a dica também é sustentável, já que reutiliza um item que normalmente seria descartado. O aroma cítrico liberado pelas cascas ajuda a manter o ambiente mais agradável sem a necessidade de produtos industrializados.
Como preparar o aromatizador caseiro
O processo é simples e pode ser feito com poucos materiais. Primeiro, é necessário separar cascas de laranja e deixá-las secar completamente, seja ao sol por alguns dias ou no forno em baixa temperatura.
Veja fazer o sachê perfumado de forma simples:
- Separe as cascas: utilize cascas de 1 ou 2 laranjas (ou outros cítricos, como limão e tangerina)
- Seque bem as cascas: deixe ao sol por alguns dias ou leve ao forno em temperatura baixa (100°C a 120°C) por alguns minutos, até ficarem totalmente secas
- Monte o sachê: coloque as cascas em um saquinho de tecido, como algodão, tule ou organza
- Potencialize o aroma (opcional): adicione canela em pau, cravo-da-índia ou lavanda seca para intensificar o cheiro
- Coloque no armário: posicione o sachê dentro do guarda-roupa, em gavetas ou pendurado em cabides
O aroma cítrico é liberado de forma gradual e costuma durar algumas semanas. Quando o cheiro diminuir, basta substituir as cascas por novas. Além de perfumar, a combinação com especiarias pode ajudar a manter o ambiente menos propício ao surgimento de odores, tornando o guarda-roupa mais agradável no dia a dia.
