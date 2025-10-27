Casal cria clube de swing só para pessoas bonitas: 'O requisito é não ser feio'

Casados desde 2019, os britânicos Ashley e Tanya Marum ganharam destaque internacional ao criarem um clube de swing exclusivo, com um critério inusitado: apenas pessoas consideradas "atraentes" podem participar. A ideia surgiu, segundo o casal, após experiências frustrantes em clubes tradicionais. Ashley contou ao portal Kennedy News que o projeto também nasceu do desejo de explorar a bissexualidade de Tanya. “Não quero pessoas lá que a maioria consideraria pouco atraentes”, afirmou. O casal participa sempre junto das atividades e mantém a regra de nunca frequentar os eventos separadamente.

Critério de seleção: a aparência física

De acordo com os fundadores, os candidatos passam por uma triagem que leva em conta a aparência física. “O requisito é não ser ‘feio’”, resumiu Ashley, de 32 anos.

Tanya explicou que o marido a apoiou quando ela expressou vontade de se relacionar com outras mulheres. “Ash disse: 'Se é algo que você quer explorar, podemos fazer juntos e ver o que acontece'”, contou. Com o tempo, o casal mergulhou de vez nesse universo e decidiu transformar o hobby em um negócio.

VEJA MAIS

Frequência e adesão dos eventos

As festas organizadas pelo casal acontecem a cada dois meses e reúnem cerca de 300 pessoas por edição. “É uma comunidade muito receptiva. É divertido e não se trata apenas de sexo, como as pessoas imaginam. Fizemos grandes amizades e isso nos aproximou ainda mais”, destacou Ashley. Segundo ele, o clube se tornou a principal fonte de renda da família. “Transformamos isso em um negócio, e agora é nossa vida”, completou.

Regras e alertas sobre o estilo de vida

O britânico afirma que o estilo de vida desperta curiosidade, mas requer compreensão e preparo. “Muitos não sabem como funciona, e há um livro de regras não escrito que você precisa entender. Nosso programa de namoro ajuda as pessoas a se informarem antes de decidir se isso é para elas”, explicou. Ashley também alerta: “Se você tem rachaduras no relacionamento e acha que isso vai apimentar as coisas, está fazendo pelos motivos errados”.

Com o sucesso do clube, o casal afirma que a vergonha de falar sobre o tema desapareceu. “Hoje, vemos que é algo que traz diversão e conexão”, concluiu Tanya.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)