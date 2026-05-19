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Carta psicografada de Cazuza traz arrependimento e desabafo emocionante; leia

Suposta carta psicografada atribuída a Cazuza revela arrependimento relacionado ao HIV e traz reflexões sobre os últimos momentos de vida e a experiência no plano espiritual

Hannah Franco
fonte

Carta atribuída a Cazuza traz reflexão sobre o HIV e impacta fãs ()

Uma suposta carta psicografada atribuída a Cazuza voltou a repercutir entre fãs ao trazer um relato emocionante sobre arrependimentos e reflexões após sua morte. O artista morreu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi complicações decorrentes da AIDS, doença contra a qual ele lutava nos últimos anos de vida.

Décadas após sua partida, o nome de Cazuza voltou ao centro das atenções por conta de uma suposta carta psicografada divulgada em um canal espírita no YouTube. Na mensagem, atribuída ao cantor, ele fala sobre a adaptação no plano espiritual, relembra o sofrimento causado pelo diagnóstico do HIV e revela arrependimentos relacionados aos cuidados com a própria saúde.

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O que diz a carta psicografada de Cazuza?

Na mensagem atribuída a Cazuza, o cantor inicia com uma reflexão sobre a vida e a felicidade. “Pensava que após as ressacas eu era sempre perdoado por todos os anjos do amor. Tinha sempre uma noção de ser feliz. Aqui, essa felicidade é muito mais ampla”, diz um dos trechos.

A carta também descreve o lugar onde ele afirma estar. “Estou numa sociedade socialista democrática perfeita. Percebi que o universo era bem maior do que tudo o que eu já havia conhecido, com várias atmosferas, umas sobre as outras.”

Um dos trechos que mais chamou atenção dos admiradores é o arrependimento relacionado ao HIV. No suposto relato, Cazuza admite que sofreu intensamente ao receber o diagnóstico e lamenta não ter se cuidado mais.

image Cazuza (Divulgação)

“Não vou dizer que não me arrependi, pois me arrependi mesmo. Foi muito triste essa fase da minha vida. Se eu pudesse fazer diferente, teria me cuidado muito mais”, afirma a mensagem.

A carta é encerrada com uma reflexão sobre seus últimos momentos antes da morte. Segundo o texto, apesar do sofrimento físico e emocional, o cantor afirma que manteve o senso de humor e passou a compreender que a existência vai muito além do que imaginava em vida.

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