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Carta emocionante de Gugu Liberato relata despertar em hospital espiritual; leia

Suposta carta psicografada atribuída a Gugu Liberato relata despertar em um hospital espiritual e traz desabafo sobre as disputas pela herança deixada pelo comunicador

Hannah Franco
fonte

Carta psicografada de Gugu Liberato descreve hospital espiritual e intriga o público (Divulgação / TV Record)

Uma suposta carta psicografada atribuída a Gugu Liberato voltou a repercutir nas redes sociais ao trazer um relato emocionante sobre sua passagem para o plano espiritual. O apresentador morreu em 22 de novembro de 2019, aos 60 anos, em Orlando, após sofrer um acidente doméstico em sua residência.

Anos após sua morte, o nome de Gugu voltou ao centro das atenções por conta da divulgação de uma suposta carta psicografada. Na mensagem, atribuída ao comunicador, ele descreve os primeiros momentos após o desencarne, cita um hospital espiritual e faz um desabafo sobre os conflitos familiares envolvendo sua herança.

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O que diz a carta psicografada de Gugu Liberato?

Na mensagem atribuída a Gugu, o apresentador relata a dificuldade em compreender o que estava acontecendo logo após sua morte. “Chegar aqui foi muito intenso e frio. Ao ver meu corpo imóvel, parecia que eu jamais conseguiria viver sem ele”, diz um dos trechos mais marcantes.

A carta também descreve o momento em que ele teria despertado em um hospital espiritual, local onde iniciou o processo de recuperação e aceitação. “Acordei em um hospital e entendi que havia deixado muitas coisas para trás, necessárias para meu desenvolvimento espiritual.”

Outro ponto que chamou atenção dos admiradores é a menção às disputas judiciais envolvendo sua herança. No suposto relato, Gugu demonstra tristeza ao ver que os bens conquistados ao longo da vida se tornaram motivo de desentendimentos entre familiares.

“Não esperava que tudo o que conquistei iria causar tantos entraves”, afirma a mensagem, em referência aos conflitos que ganharam destaque na imprensa após sua morte.

A carta é encerrada com uma reflexão sobre o verdadeiro legado deixado pelo apresentador. Segundo o texto, mais importante do que qualquer patrimônio material é a lembrança de sua trajetória e do carinho que construiu com o público ao longo de décadas na televisão brasileira.

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