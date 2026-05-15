Carta psicografada de Nelson Xavier relata encontro com Chico Xavier e faz revelação inédita; leia

O ator Nelson Xavier, que interpretou Chico Xavier no cinema, voltou a ser assunto nas redes sociais após a divulgação de uma suposta carta psicografada atribuída a ele. O artista morreu em maio de 2017, aos 75 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer de pulmão.

Anos após sua morte, o nome de Nelson Xavier voltou a circular por causa da mensagem divulgada pelo canal O Espiritualista. No texto, o ator relata lembranças do período em que viveu Chico Xavier nas telonas, descreve sua passagem pelo umbral e afirma ter reencontrado o médium no plano espiritual.

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O que diz a carta psicografada de Nelson Xavier?

Na mensagem atribuída ao ator, Nelson Xavier relembra o impacto que interpretar Chico Xavier teve em sua trajetória pessoal. “Quando me preparava para interpretá-lo no cinema, eu era alguém atormentado pelas aflições do mundo. Em muitos momentos, cheguei a questionar a existência de Deus”, afirma.

Em seguida, ele relata que a história do médium teria transformado sua forma de enxergar a vida. “Chico, mesmo ausente, falava comigo por meio de sua história e de seu amor. Suas palavras eram bálsamo para mim, e a transformação era evidente”, diz outro trecho.

A carta também aborda a importância do filme em sua missão espiritual. “Através de minha atuação, inúmeras almas perdidas no mundo material seriam atraídas de volta ao evangelho em busca da salvação e do conhecimento da doutrina espírita”, relata.

(TV Globo)

Um dos momentos mais marcantes da mensagem é a descrição do que teria encontrado após a morte. “Quando, enfim, desencarnei, foi uma partida suave, pois já estava familiarizado com o processo. Contudo, acabei no umbral, despertando em meio a trevas e um sofrimento avassalador”, afirma.

No suposto relato, Nelson Xavier conta ainda que percorreu o umbral até receber ajuda espiritual. “Iniciei uma jornada pelo umbral, deslocando-me sorrateiramente pelos pântanos, evitando as hordas de espíritos trevosos que dominavam o lugar”, descreve.

Segundo a mensagem, pouco tempo depois ele teria reencontrado Chico Xavier. “Ele aparecia nas colônias para ensinar, conversar e auxiliar”, relata o texto.

A carta é encerrada com um conselho aos admiradores e seguidores da doutrina espírita: “Espero que esta carta possa iluminar muitos corações, inspirando-os a voltar ao Evangelho e trilhar um caminho junto a Jesus, pois fora da caridade e do amor, não há salvação”.