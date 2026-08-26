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Carro mais barato do Brasil fica R$ 12 mil mais em conta; veja

Modelo teve redução de preço e ganhou mudanças no visual e na parte interna

Hannah Franco
fonte

Carro mais barato do Brasil fica R$ 11,6 mil mais em conta; veja (Blog/Autos Segredos)

O carro zero mais barato do Brasil ficou ainda mais em conta. A Renault anunciou nesta quarta-feira (26) uma redução de quase R$ 12 mil no preço do modelo, que também recebeu mudanças no visual e novos equipamentos na linha 2027.

O modelo é o Renault Kwid, que agora parte de R$ 71.190 e chega a R$ 84.890, dependendo da versão. Com a redução de R$ 11,6 mil, o hatch continua sendo o carro novo mais acessível do mercado nacional.

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Na sequência aparecem o Fiat Mobi, com preços entre R$ 85.490 e R$ 87.990, e o Citroën C3, que custa de R$ 88.990 a R$ 116.990.

O que mudou no Renault Kwid?

Além da redução no preço, o Kwid 2027 recebeu alterações no visual e no interior. Na parte externa, as mudanças estão concentradas principalmente na dianteira, que ganhou uma grade mais fina e maior presença de plástico preto fosco.

O modelo também passou a utilizar o novo logotipo da Renault, seguindo o padrão visual adotado em veículos mais recentes da marca.

Por dentro, as mudanças são mais perceptíveis. A central multimídia passou de 8 para 10,1 polegadas e foi reposicionada no alto do painel. O quadro de instrumentos também recebeu uma tela maior, colorida e personalizável.

O volante ganhou novos botões para controle da central multimídia e para ajuste das informações exibidas no painel digital.

O porta-malas mantém os 290 litros de capacidade. O número é superior aos 200 litros do Fiat Mobi, mas fica abaixo dos 310 litros oferecidos pelo Citroën C3.

Consumo do Kwid 2027

O motor e as dimensões do hatch não foram alterados. Já os números de consumo tiveram pequenas mudanças.

Na cidade:

  • Gasolina: 14,7 km/l;
  • Etanol: 10,2 km/l.

Na estrada:

  • Gasolina: 15 km/l;
  • Etanol: 10,6 km/l.

Apesar dos preços mais baixos, os modelos de entrada representam uma parcela pequena das vendas de carros novos no país. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), menos de 10% dos carros zero-quilômetro vendidos entre janeiro e julho de 2026 pertenciam a essa categoria.

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