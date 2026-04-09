Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Caso Cão Orelha: Ministério Público pede 'diligência específica' à polícia

A solicitação foi protocolada pela 10ª Promotoria de Justiça da Capital

O Liberal com informações da AE
fonte

Cão Orelha morreu após agressões (Reprodução)

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) solicitou à Polícia Civil a complementação de diligências. O objetivo é finalizar seu posicionamento jurídico sobre a morte do cão comunitário Orelha. O animal foi encontrado morto em janeiro deste ano, na Praia Brava, em Florianópolis. Uma das hipóteses investigadas é que o cachorro possa ter sido vítima de agressões.

A solicitação foi protocolada pela 10ª Promotoria de Justiça da Capital nesta quinta-feira, 9. O pedido ocorreu após reunião de um grupo de trabalho técnico que auxilia na análise dos elementos probatórios da investigação.

O MPSC informou que o objetivo do pedido é garantir a "completa elucidação dos fatos". A iniciativa busca assegurar que nenhuma informação relevante seja ignorada na tomada de decisão final.

Inconsistências e novas diligências

O inquérito que apura a morte de Orelha também inclui as investigações do caso do cão Caramelo. Caramelo teria sido agredido no mesmo mês de janeiro, mas sobreviveu. Ele foi adotado por Ulisses Gabriel, que era então delegado-geral do Estado.

VEJA MAIS

image Cão Orelha: MP-SC abre inquérito civil para investigar conduta de ex-delegado-geral
O inquérito também recai sobre as investigações do caso do cão Caramelo

image Governo federal anuncia decreto ‘Cão Orelha’, que eleva multas para maus-tratos contra animais
A nova norma também amplia os critérios para a definição das multas e cria agravantes específicos, como a morte do animal, o abandono ou a obtenção de vantagem econômica com a infração

Laudos iniciais indicavam que Orelha foi agredido na cabeça por um grupo de jovens, morrendo horas depois na Praia Brava. Contudo, o relatório final das investigações apontou que apenas um menor de idade seria o responsável pelos maus-tratos. A polícia chegou a solicitar a internação do adolescente.

A 10ª Promotoria de Justiça de Florianópolis recebeu a conclusão das investigações policiais. Entretanto, a promotoria identificou a necessidade de maiores esclarecimentos. Diante disso, foi solicitada a exumação do corpo de Orelha, medida que foi autorizada pela Justiça.

O novo laudo pericial, resultado da exumação, não identificou fraturas por ação humana em Orelha. O exame concluiu que não é possível determinar a causa da morte. Também não confirmou traumas na cabeça ou em outras partes do corpo do animal. Apesar disso, a hipótese inicial de agressão humana, com golpes na cabeça, não foi descartada.

Investigação sobre ex-delegado-geral

No mês passado, a promotoria instaurou um inquérito civil para investigar a conduta de Ulisses Gabriel. O ex-delegado-geral do Estado deixou o cargo no fim de fevereiro. Ele se afastou para lançar sua pré-candidatura a deputado estadual.

O processo foi aberto após denúncias contra Ulisses, que incluem abuso de autoridade e violação de sigilo funcional. Também há acusações de ato de improbidade administrativa. A defesa do ex-delegado nega qualquer irregularidade nas condutas investigadas.

A Polícia Civil e o próprio ex-delegado, Ulisses Gabriel, inicialmente afirmaram que Orelha foi morto por agressões de adolescentes. No entanto, com o avanço das investigações, essa versão inicial começou a apresentar inconsistências.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cão Orelha

morte

MP

diligência

polícia
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda