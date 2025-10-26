Canto da cigarra anuncia chuva? Saiba o que dizem os especialistas

Você já deve ter ouvido dizer que o canto das cigarras indica a chegada da chuva. Mas será que isso é verdade? Especialistas afirmam que a relação entre o som dos insetos e as precipitações não é tão simples quanto parece.

Muitas pessoas associam o canto das cigarras ao início do período chuvoso. No entanto, os insetos não percebem a chuva diretamente. Eles respondem a mudanças ambientais, como temperatura, umidade e disponibilidade de alimentos. Essa resposta é parte do ciclo natural dos insetos e está ligada à fase adulta e à reprodução.

A maior parte da vida das cigarras ocorre debaixo da terra, onde elas se desenvolvem até atingir a maturidade. Quando o ambiente indica a chegada das chuvas, o sistema nervoso das cigarras interpreta essas mudanças e estimula a transição para a fase adulta. Esse processo é regulado por hormônios que controlam a muda e a transformação do estágio juvenil para o adulto.

Em regiões sazonais, como o Cerrado brasileiro, a coincidência entre chuvas e reprodução é ainda mais evidente. A disponibilidade de alimentos durante a temporada chuvosa favorece o ciclo reprodutivo, garantindo melhores condições para a sobrevivência dos filhotes. Por isso, o canto das cigarras costuma ser mais intenso nesse período, reforçando a percepção popular de que o som anuncia chuva.

É importante lembrar que nem todas as cigarras cantam. Apenas os machos produzem som para atrair fêmeas durante o acasalamento. Eles possuem 11 órgãos chamados cimbálicos no abdômen, capazes de gerar sons que chegam a mais de 120 decibéis — mais altos que um show de música ao vivo.