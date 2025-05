Camila Queiroz revela que a mãe trabalha como manicure: 'Não sou herdeira'

Nesta terça-feira (29), a atriz Camila Queiroz, de 31 anos, informou ao PodDelas que sua mãe Eliane Tavares não deixou de seguir sua profissão e continua trabalhando como manicure mesmo com o sucesso da filha. A atriz já encerrou seu contrato fixo com a Globo e atualmente é casada com o também ator Klebber Toledo.

"Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira. As [minhas] duas [irmãs] trabalham comigo hoje. Isso é muito importante, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim. Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha [com Eliane] só para saber de mim", declarou Camila às apresentadoras do podcast.

Ao longo da gravação, a atriz também relembrou o momento em que passou por diversos perrengues da vida de modelo quando morava no exterior. "É uma vida fria, longe de casa, sem saber se comunicar tão bem. Eu sentia falta de quando eu ia visitar um ponto turístico, porque não tinha com quem compartilhar", contou ela.

Sucesso de Camila Queiroz

A atriz Camila Queiroz ficou famosa em todo o país durante a novela “Verdades Secretas”, que fez muito sucesso em 2015 na TV Globo. Hoje, a atriz utiliza apenas um perfil pessoal nas mídias sociais e diz que tenta preservar sua privacidade e a de sua família. "Quero preservar minha família. Ainda hoje não entendo esse interesse das pessoas [em famosos]", disse Camila.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)