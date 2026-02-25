Calouros simulam 'natação' em vala e trote viraliza nas redes sociais

O trote universitário gerou repercussão nas redes sociais, mostrando calouros simulando "natação" em poças d’água. A organizadora do trote afirmou que a ação buscou diversão e interação voluntária. As imagens, que viralizaram na última terça-feira (23/2), retratam estudantes deitados nas valas. O episódio ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo.

O trote foi promovido pela Associação Atlética Acadêmica Lúcia Teixeira, do curso de Educação Física. Os responsáveis afirmaram que as atividades foram realizadas fora do âmbito acadêmico, com foco na integração dos novos calouros. Eles ressaltaram que não houve qualquer obrigatoriedade de participação.

A Liga Acadêmica descreveu o evento como totalmente voluntário, permitindo que os participantes desistissem a qualquer momento. "O trote universitário, em seu conceito atual, não se confunde com práticas abusivas ou violentas", disse a entidade. Ela defendeu que a tradição está sendo ressignificada, priorizando respeito, inclusão e responsabilidade.

A Universidade Santa Cecília (Unisanta) divulgou não ter envolvimento ou autorizado a atividade, que é proibida dentro da instituição.

Em comentários nas redes sociais, estudantes manifestaram apoio aos veteranos. Uma ex-aluna relatou amar sua participação há anos na faculdade. A mãe de outro universitário afirmou que seu filho passou por um trote similar, nadando em poça, e não se sentiu obrigado.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)