Bundaku? Pintuku? Casal viraliza ao traduzir palavras do indonésio para português

Uma brasileira e uma indonésia viralizaram nas redes sociais com um vídeo em que traduzem palavras do idioma estrangeiro para o português. Stefany Dias, carioca, e a esposa Hana Dumbela, que é indonésia, fizeram a alegria do público com algumas traduções inusitadas.

A primeira palavra é "mata", que em indonésio significa "olho". Essa foi a parte mais tranquila, porque depois o modo 5ª série foi ativado. Lembrando das palavras em português, Hana fala: "Mata mosquito". Stefany, a carioca, logo avisa: "não tenho maturidade". A indonésia explica, ainda, que "bunda" significa "mãe" e "meu" é "ku". "Bundaku = minha mãe", escreveu a brasileira. "O que é pintu?", Stefany segue perguntando. Em dúvida? É melhor conferir o vídeo completo, porque "olho" pode ter outro significado em indonésio.

Nos comentários da publicação, as pessoas se divertiram. Uma pessoa brincou: "Pede pra ela cantar a música "cabeça, ombro, joelho e pé". "Minha unha seria Kuku ku?", perguntou outra.

Uma terceira pessoas comentou: "E ela seguiu repetindo insanamente no fim do vídeo". Uma quarta pessoa afirmou: "Brasileiro tem quinta série embutida de fábrica".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)