VÍDEO: 'Bandigato': prisão de criador de conteúdo adulto em Salvador viraliza nas redes sociais

O criador de conteúdo digital Júnior Honorato foi preso na noite deste domingo (9), no bairro do Imbuí, em Salvador, durante uma abordagem policial que terminou com três homens detidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Conhecido nas redes sociais pela produção de conteúdos relacionados a “amor intenso”, Júnior ganhou repercussão após circularem publicações informando sobre a prisão e a acusação atribuída ao grupo.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da Rondesp Atlântico (BPT-A) realizavam patrulhamento na região quando avistaram três homens em uma área apontada pelas forças de segurança como de movimentação ligada ao comércio ilegal de entorpecentes.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram um saco com diversas porções de cocaína. O material foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.

Aparência chamou a atenção

Além da repercussão da prisão, a aparência de Júnior Honorato chamou a atenção de internautas nas redes sociais, que passaram a se referir ao criador de conteúdo pelo apelido de “bandigato”.

Os três homens permanecem à disposição da Justiça. O caso deverá ser investigado pelos órgãos competentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)