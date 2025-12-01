'Bacalhau' não é um peixe, mas várias espécies; entenda

O bacalhau está presente em receitas variadas, como bolinhos, assados com legumes, saladas e risotos. Mesmo tão popular, muita gente ainda acredita que se trata de uma única espécie. No entanto, o termo reúne diferentes tipos de peixes que recebem o mesmo nome.

De acordo com a bióloga e doutoranda em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), Amanda Alves Gomes, o “bacalhau não é especificamente um peixe, mas sim o nome comum dado a várias espécies do gênero Gadus, além de peixes de outros grupos, principalmente quando salgados”.

A especialista também explica que é comum associar o nome “bacalhau” ao modo de preparo. “O nome correto desse processo é salga”, disse ao g1. Segundo ela, o termo “bacalhau salgado” se popularizou a partir da metade do século XX, fazendo com que praticamente qualquer peixe preparado com a técnica de salga passe a ser chamado dessa forma.

Onde vivem e quais espécies são chamadas de bacalhau

Os peixes conhecidos como bacalhau têm características semelhantes e costumam habitar águas frias e profundas do Hemisfério Norte, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Apresentam coloração castanha e se alimentam de outros peixes, crustáceos e moluscos.

Vivem em cardumes e medem cerca de um metro, com exceção do bacalhau-do-Atlântico ou bacalhau-da-Noruega (Gadus morhua), reconhecido por atingir mais de 1,50 metro e pesar aproximadamente cinquenta quilos.

Outras espécies do gênero Gadus também conhecidas como bacalhau:

Bacalhau-do-Pacífico (Gadus macrocephalus)

Bacalhau-da-Groenlândia (Gadus ogac)

A bióloga destaca ainda a presença de outras espécies de Gadiformes no comércio, como o chamado “bacalhau brasileiro”, identificado pelo nome “abrótea”, pertencente ao gênero Urophycis.

Bacalhau também pode ser de águas doces

O termo bacalhau não se limita aos peixes marinhos. O pirarucu (Arapaima gigas), gigante das águas doces da Amazônia, também recebe esse nome quando comercializado em salga, sendo conhecido como bacalhau-da-Amazônia.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)