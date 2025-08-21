Avião dos EUA que pousou em SP e Porto Alegre dá apoio a missão diplomática, diz Embaixada

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em Porto Alegre na tarde desta terça-feira (19) e, posteriormente, decolou para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde aterrissou à noite.

Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, a aeronave ofereceu apoio logístico à missão diplomática americana no Brasil, com chegada autorizada pelas autoridades brasileiras competentes. A Polícia Federal informou que realizou "os procedimentos migratórios de praxe".

A concessionária GRU Airport confirmou o pouso da aeronave em Guarulhos com autorização do Ministério da Defesa e afirmou que "a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências". Já a Fraport, responsável pelo aeroporto de Porto Alegre, informou que a aeronave chegou à capital gaúcha às 17h13, vinda de Porto Rico, e decolou às 19h52 com destino a Guarulhos.

O avião, um Boeing 757-200 com fuselagem totalmente branca e sem registros, chamou atenção nas redes sociais. Segundo apuração, ele transportava diplomatas dos EUA e é frequentemente utilizado em operações especiais e pela CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA).

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Ministério da Defesa não se manifestaram até a publicação desta matéria.