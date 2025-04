Atriz revela como começou a se relacionar com ator de Vale Tudo

Em entrevista ao "Wow Podcast", a atriz Thaila Ayala, casada com o ator Renato Góes desde 2011, contou os detalhes de como conheceu o seu marido, que atualmente está interpretando o papel de Ivan Meireles no remake de Vale Tudo.

Durante o programa, a artista revelou detalhes de um episódio que viveu em um quarto de hotel com Renato e arrancou boas risadas durante a gravação do podcast. “Fomos jantar todos juntos, o restaurante fechou, fomos continuar bebendo vinho no hotel. Fomos para o quarto dele, transamos, e em algum momento eu olhei para ele e senti um troço que não sei explicar, mas me apaixonei perdidamente”, disse ela.

“Não falei nada, mas olhei para ele e senti. Fiquei muito confusa com aquilo e falei ‘ferrou’. Aí, ele entrou no banheiro e eu coloquei uma roupa. Desci descalça pela escada de serviço [do hotel] e fugi pela escada de serviço porque se eu fosse pelo elevador, ele iria me pegar, caso o elevador demorasse para chegar. Ele abriu a porta, falou ‘Thaila, Thaila’, aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer aquele garoto, o que era aquilo, eu estava há anos sem me apaixonar, e aí do nada isso aconteceu”, complementou Thaila Ayala.

