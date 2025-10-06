Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Atriz de ‘Êta Mundo Melhor’ revela que ressuscitou após morte clínica na adolescência; entenda

Joana Solnado disse que na época “ninguém sabia explicar”

Victoria Rodrigues
fonte

A morte clínica é ocorre quando há a parada da circulação sanguínea e da respiração. (Foto: Reprodução)

A atriz Joana Solnado da novela “Êta Mundo Melhor”, da TV Globo, surpreendeu os seus fãs ao revelar que, aos 14 anos de idade, teve uma morte clínica. A filha da escritora Alexandra Solnado contou que estava muito doente na época e que não havia conseguido obter um diagnóstico definido por parte dos médicos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz explicou que o momento foi delicado para toda a família. “Eu tive uma doença que até hoje ninguém sabe explicar, que resultou numa morte clínica. Esse foi um momento de grande virada para toda a família, mas especialmente para a minha mãe”, explicou Joana Solnado.

Após ter sido curada da doença, a atriz disse que a mãe, Alexandra Solnado, mudou completamente a visão dos livros e palestras para mergulhar inteiramente no mundo da espiritualidade. Com base nesse episódio vivido pela filha, ela passou a escrever livros e a ministrar cursos que fizeram bastante sucesso. 

VEJA MAIS

image Empresa quer 'ressuscitar' ave gigante extinta no século XIII; entenda
Colossal Biosciences se une a centro de pesquisa indígena para tentar reconstituir geneticamente uma das maiores aves da história

image Quem é o empresário Alexandre Carvalho, morto em acidente doméstico no Rio
Carvalho morreu nesta sexta-feira, 3, aos 58 anos, após sofrer um acidente doméstico

image Governo de São Paulo confirma segunda morte por intoxicação com metanol
Há outras sete mortes suspeitas, em São Paulo, São Bernardo do Campo e Cajuru

Quem é Joana Solnado?

A atriz Joana Solnado é de origem portuguesa e está morando no Brasil há apenas três meses para a realização da gravação da novela “Êta Mundo Melhor”, da Rede Globo. Na trama cinematográfica, a personagem da atriz costuma dar golpes em pessoas junto com a sua parceira, interpretada por Flávia Alessandra. “A Inês me cativou muito porque ela tem esse humor”, contou Joana em entrevista.

Além da vida nas novelas, a atriz também é mãe de duas meninas, a Flor, de 13 anos e a recém-nascida Amora, que é fruto de seu relacionamento com o brasileiro Vinícius Mariano. Por ter sido mãe de novo recentemente, Joana revelou ainda que não esperava pegar um papel novamente em 2025, mas que não poderia recusar a oportunidade de vir ao Brasi, porque esse sempre foi o sonho dela.  

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atriz

Joana Solnado

morte

ressuscitar

adolescência
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda