Atriz de ‘Êta Mundo Melhor’ revela que ressuscitou após morte clínica na adolescência; entenda

A atriz Joana Solnado da novela “Êta Mundo Melhor”, da TV Globo, surpreendeu os seus fãs ao revelar que, aos 14 anos de idade, teve uma morte clínica. A filha da escritora Alexandra Solnado contou que estava muito doente na época e que não havia conseguido obter um diagnóstico definido por parte dos médicos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz explicou que o momento foi delicado para toda a família. “Eu tive uma doença que até hoje ninguém sabe explicar, que resultou numa morte clínica. Esse foi um momento de grande virada para toda a família, mas especialmente para a minha mãe”, explicou Joana Solnado.

Após ter sido curada da doença, a atriz disse que a mãe, Alexandra Solnado, mudou completamente a visão dos livros e palestras para mergulhar inteiramente no mundo da espiritualidade. Com base nesse episódio vivido pela filha, ela passou a escrever livros e a ministrar cursos que fizeram bastante sucesso.

VEJA MAIS

Quem é Joana Solnado?

A atriz Joana Solnado é de origem portuguesa e está morando no Brasil há apenas três meses para a realização da gravação da novela “Êta Mundo Melhor”, da Rede Globo. Na trama cinematográfica, a personagem da atriz costuma dar golpes em pessoas junto com a sua parceira, interpretada por Flávia Alessandra. “A Inês me cativou muito porque ela tem esse humor”, contou Joana em entrevista.

Além da vida nas novelas, a atriz também é mãe de duas meninas, a Flor, de 13 anos e a recém-nascida Amora, que é fruto de seu relacionamento com o brasileiro Vinícius Mariano. Por ter sido mãe de novo recentemente, Joana revelou ainda que não esperava pegar um papel novamente em 2025, mas que não poderia recusar a oportunidade de vir ao Brasi, porque esse sempre foi o sonho dela.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)