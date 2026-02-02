Capa Jornal Amazônia
Atriz de 'Carrossel' conta segredo para perder mais de 20 kg em um ano

A jovem de 23 anos mostrou fotos do antes e depois de ter perdido 21 kg, por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

Victoria Rodrigues
Victória Diniz interpretava a estudante Bibi na novela Carrossel, exibida em 2012. (Foto: Reprodução/ Instagram | @victoriadinizofc)

Conhecida no mundo das novelas do SBT por interpretar a personagem Bibi de “Carrossel” (2012), a atriz Victória Diniz decidiu surpreender seus seguidores nas mídias sociais ao mostrar a mudança de seu corpo em um ano após adotar uma sequência de hábitos saudáveis. A jovem, de 23 anos, mostrou fotos do antes e depois de ter perdido 21 kg, por meio dos stories de seu perfil no Instagram. 

Além dos registros, a atriz ainda publicou um vídeo em que aparece de biquíni em 2025 e outro mais recente que fez após adotar práticas que a fizeram emagrecer durante o período.

“Decidi que ia mudar de vida em 7 de janeiro de 2025. Por mim, apenas por mim mesma. Agora, após um ano, comemoro não ter desistido e estar me amando cada vez mais, em cada roupa que coloco, cada penteado que faço”, disse Victória. 

“Nasci de Novo” 

Com os resultados visíveis de sua mudança, a atriz Victória Diniz ficou muito feliz e realizada após ter passado por todo processo que envolveu dietas e treinos. “Tudo que faço por mim hoje, vejo como um gesto de carinho comigo mesma, cuidar de mim, do meu corpo e da minha saúde. Sou muito grata por tudo que vivi e onde estou chegando”, comemorou a influenciadora digital. 

Nos comentários dos reels, muitos amigos e seguidores da atriz elogiaram o corpo de Victória no vídeo. “Você é admirável, merece máximo respeito! Você é uma vencedora, vitoriosa!”, vibrou uma fã. “70 kg para 1,55 de altura é muita coisa, parabéns pela evolução”, revelou outra pessoa. “Quando se foca em algo, só manifesta!”, escreveu outra. “Linda demais, perfeita”, escreveu uma quarta pessoa. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

