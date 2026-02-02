Atriz de 'Carrossel' conta segredo para perder mais de 20 kg em um ano

Conhecida no mundo das novelas do SBT por interpretar a personagem Bibi de “Carrossel” (2012), a atriz Victória Diniz decidiu surpreender seus seguidores nas mídias sociais ao mostrar a mudança de seu corpo em um ano após adotar uma sequência de hábitos saudáveis. A jovem, de 23 anos, mostrou fotos do antes e depois de ter perdido 21 kg, por meio dos stories de seu perfil no Instagram.

Além dos registros, a atriz ainda publicou um vídeo em que aparece de biquíni em 2025 e outro mais recente que fez após adotar práticas que a fizeram emagrecer durante o período.

“Decidi que ia mudar de vida em 7 de janeiro de 2025. Por mim, apenas por mim mesma. Agora, após um ano, comemoro não ter desistido e estar me amando cada vez mais, em cada roupa que coloco, cada penteado que faço”, disse Victória.

“Nasci de Novo”

Com os resultados visíveis de sua mudança, a atriz Victória Diniz ficou muito feliz e realizada após ter passado por todo processo que envolveu dietas e treinos. “Tudo que faço por mim hoje, vejo como um gesto de carinho comigo mesma, cuidar de mim, do meu corpo e da minha saúde. Sou muito grata por tudo que vivi e onde estou chegando”, comemorou a influenciadora digital.

Nos comentários dos reels, muitos amigos e seguidores da atriz elogiaram o corpo de Victória no vídeo. “Você é admirável, merece máximo respeito! Você é uma vencedora, vitoriosa!”, vibrou uma fã. “70 kg para 1,55 de altura é muita coisa, parabéns pela evolução”, revelou outra pessoa. “Quando se foca em algo, só manifesta!”, escreveu outra. “Linda demais, perfeita”, escreveu uma quarta pessoa.

