Atriz da série CSI Miami anuncia que está grávida do marido falecido há 10 anos

A atriz estadunidense Laura Orrico, que viveu a personagem Mia Graham na série CSI: Miami, em 2007, veio a público na última terça (12) fazer um anúncio inusitado: de que está grávida do marido Ryan Cosgrove, falecido no ano de 2015, em decorrência de um câncer cerebral. Mas como isso seria possível?

Laura abriu mão da carreira em frente as telas há 10 anos, quando o marido falecido foi diagnosticado com um tumor na região cerebral. Este ano, a partida de Ryan completou 10 anos e a ex-atriz utilizou as redes sociais para publicar um texto em homenagem ao companheiro e divulgar a gravidez.

A atriz afirmou à revista norte-americana People que a gravidez é fruto de uma inseminação artificial in vitro com espermatozoides do falecido marido armazenados em vida. Laura ressaltou que Ryan teve uma conversa com ela em que disse que, se morresse, permitiria que ela usasse seus espermatozoides para 'dar continuidade ao seu legado'.

O casal se conheceu em 1999 e se casou em 2004. Em 2007, Ryan passou a se queixar repetidas vezes de uma forte enxaqueca. Em uma determinada noite ele sofreu uma convulsão e foi levado a um hospital. Lá ele foi diagnosticado com o tumor cerebral, que o fez morrer em 2015

A atriz ainda mantém contato com a família do falecido marido e conta com a presença da ex-sogra em diversas consultas e exames da gravidez.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva,editor web de OLiberal.com.)