Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Atriz da série CSI Miami anuncia que está grávida do marido falecido há 10 anos

Laura abriu mão da carreira em frente as telas há 10 anos, quando o marido falecido foi diagnosticado com um tumor na região cerebral

Gabrielle Borges
fonte

Laura Orrico abriu mão da carreira em frente as telas há 10 anos. Atualmente está grávida do falecido marido (Reprodução)

A atriz estadunidense Laura Orrico, que viveu a personagem Mia Graham na série CSI: Miami, em 2007, veio a público na última terça (12) fazer um anúncio inusitado: de que está grávida do marido Ryan Cosgrove, falecido no ano de 2015, em decorrência de um câncer cerebral. Mas como isso seria possível?

Laura abriu mão da carreira em frente as telas há 10 anos, quando o marido falecido foi diagnosticado com um tumor na região cerebral. Este ano, a partida de Ryan completou 10 anos e a ex-atriz utilizou as redes sociais para publicar um texto em homenagem ao companheiro e divulgar a gravidez.

VEJA MAIS

image Após 'ganhar' sêmen, mulher faz inseminação caseira olhando vídeos no YouTube e engravida; entenda
Stephenie Taylor queria ter um segundo filho, mas sem se envolver com ninguém

image Pará é o estado que mais utiliza Inseminação Artificial na Região Norte
Pará está entre 10 estados brasileiros que mais utilizam a tecnologia


 

A atriz afirmou à revista norte-americana People que a gravidez é fruto de uma inseminação artificial in vitro com espermatozoides do falecido marido armazenados em vida. Laura ressaltou que Ryan teve uma conversa com ela em que disse que, se morresse, permitiria que ela usasse seus espermatozoides para 'dar continuidade ao seu legado'.

O casal se conheceu em 1999 e se casou em 2004. Em 2007, Ryan passou a se queixar repetidas vezes de uma forte enxaqueca. Em uma determinada noite ele sofreu uma convulsão e foi levado a um hospital. Lá ele foi diagnosticado com o tumor cerebral, que o fez morrer em 2015

A atriz ainda mantém contato com a família do falecido marido e conta com a presença da ex-sogra em diversas consultas e exames da gravidez.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva,editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

variedades

atriz engravida de marido morto

inseminação artificial
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda