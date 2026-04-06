Artemis II completa volta ao redor da Lua após superar recorde de distância da Apollo 13

A missão Artemis II, da Nasa, alcançou nesta segunda-feira, 6, um marco histórico ao realizar seu sobrevoo lunar e estabelecer um novo recorde de distância da Terra. Durante a manobra de seis horas ao redor da Lua, os quatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen e Christina Koch observaram vistas inéditas do lado oculto do satélite e superaram em mais de seis mil quilômetros o recorde estabelecido pela missão Apollo 13 em abril de 1970.

A missão utiliza a mesma trajetória de retorno livre adotada pela Apollo 13 após a explosão do tanque de oxigênio. A rota aproveita a gravidade da Terra e da Lua, reduzindo a necessidade de combustível e colocando a cápsula automaticamente de volta em direção ao planeta.

Durante o período de 40 minutos em que ficou atrás da Lua e sem comunicação com a Terra, a Artemis II atingiu sua distância máxima de 406.771 quilômetros, viajando a cerca de 5.052 km/h. O marco anterior era da missão Apollo 13: 400.171 quilômetros.

Espaçonave Orion se aproximando da Lua (Foto por HANDOUT - NASA - AFPFoto por HANDOUT - NASA - AFP)

O retorno deve terminar com pouso no oceano Pacífico, na próxima sexta-feira.

A bordo, os astronautas levaram um emblema de seda da Apollo 8, missão de Jim Lovell, que também gravou a mensagem de despertar da tripulação antes de morrer, em agosto passado. Entre os alvos científicos da missão estão a Bacia Orientale, os locais de pouso das Apollo 12 e 14 e a região do polo sul lunar, prioridade para futuras missões.

A Artemis II é a primeira missão tripulada da Nasa à Lua desde a Apollo 17, em 1972, e prepara o caminho para a Artemis III e para um pouso lunar mais adiante, previsto para a Artemis IV, em 2028.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast