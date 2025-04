Após morar em diversas cidades do mundo, paraense vira coach e ajuda a empoderar mulheres

No mundo contemporâneo, em que cada vez mais as vozes precisam ser diversas e representativas, as mulheres amazônicas se destacam como símbolos de resistência, sabedoria e inspiração. Observar e valorizar essas trajetórias é reconhecer que o futuro passa diretamente pela liderança feminina. São as mulheres que vêm construindo soluções sustentáveis, inovadoras e transformadoras em diversas áreas e diversos locais.

Neste panorama, uma das mulheres que cada vez mais ganham destaque é a paraense Raquel Lisboa. Natural de Belém e formada em Turismo, sua trajetória desde cedo foi repleta de desafios e conquistas. Aos 19 anos, ela foi estudar inglês nos Estados Unidos, vivenciando pela primeira vez a cultura americana ao morar com uma família local. Esse episódio acendeu em Raquel o desejo de descobrir e compreender diferentes culturas, e foi o primeiro passo de uma longa trajetória internacional.

Anos depois, em 2011, Raquel se mudou para Dubai, nos Emirados Árabes, onde morou por 6 anos. Nesse período, viveu em um ambiente multicultural, onde convivia com pessoas de diferentes origens, culturas e crenças. Apesar das dificuldades, ela aproveitou cada experiência como uma oportunidade de crescimento. "Convivendo com diferentes nacionalidades e religiões, aprendi que a diversidade é uma das maiores riquezas que podemos ter na vida, embora o caminho para compreender essas diferenças tenha sido repleto de desafios", diz a mentora.

No Oriente Médio, casou-se com um homem de outra cultura e religião e, juntos, tiveram filhos. A experiência de conciliar diferentes valores tornou-a mais resiliente. Mulher imigrante, negra, mãe… Não à toa, foi notando o quanto esses desafios e contextos foram colaborando para sua construção e fortalecimento.

Entre tantos caminhos, o despertar para fortalecer outras mulheres

Ao completar 30 anos, Raquel sentiu que precisava de uma mudança significativa em sua vida. Nesse período, ela contratou uma mentora para ajudá-la a se conectar com seu propósito e seguir um caminho que pudesse impactar positivamente a vida de outras pessoas. "Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui... Foi a partir da minha própria experiência que percebi o quanto poderia ajudar outras mulheres a encontrar o seu verdadeiro valor", comenta.

Desde 2018, a turismóloga se tornou mentora e, desde então, tem se dedicado a trabalhar com mulheres, com um foco específico no fortalecimento da autoconfiança. Ela acredita que muitos dos problemas que as mulheres enfrentam, tanto em sua vida pessoal quanto profissional, estão enraizados na falta de valorização e amor próprio. Ao ajudar suas clientes a trabalharem o autoconhecimento e reprogramações emocionais, Raquel as auxilia a reconhecerem suas qualidades e potenciais, quebrando os ciclos de insegurança que as aprisionam. Para isso, são necessárias ações práticas.

A trajetória de Raquel Lisboa é inspiradora e seus ensinamentos também. Conheça mais! (Imagem: Divulgação)

"A eficácia do meu trabalho está em fazer com que cada cliente saia de cada sessão com uma tarefa concreta e aplicável no dia a dia. A transformação acontece a partir da prática e do reconhecimento dos próprios feitos", explica. Um dos exercícios mais poderosos que ela aplica é a criação de um mural de conquistas, algo que ajuda suas clientes a se reconectarem com seus sucessos e a se sentirem mais confiantes para alcançar suas metas.

Por sua trajetória pessoal e profissional, Lisboa compreende o quanto as dores e a motivação podem fazer diferença na vida das mulheres. "O que me move é ver uma mulher se tornando a melhor versão de si mesma. Eu mesma enfrentei muitos obstáculos, mas cada um deles foi uma lição que me preparou para ajudar outras mulheres a superarem as dificuldades que eu passei", enfatiza.

A mentora entende que as mentorias ainda enfrentam resistência no Brasil, principalmente porque a profissão é vista por muitos como algo novo e desconhecido. Porém, sua confiança no que faz é inabalável. "O foco está em ajudar quem me procura, em continuar me aperfeiçoando como profissional e, principalmente, em ser uma inspiração para aquelas que, como eu, desejam dar o melhor de si", concluiu.

Atualmente, morando na Alemanha com sua família, Raquel continua a atender mulheres de diversas partes do mundo, tanto de forma presencial quanto online. Seu ofício transcende fronteiras, e seu compromisso é evidente: ajudar mulheres a superarem as dificuldades, se reconhecerem e viverem de maneira mais plena e segura, cientes de que o futuro é feminino e a força amazônica é fundamental.