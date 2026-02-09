Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Após aparecer com microbiquíni, MC Mirella rebate críticas sobre ter feito lipo em parte íntima

A influenciadora apareceu dançando o hit "Jetski" em seu perfil no Instagram

Victoria Rodrigues
fonte

O vídeo repercutiu na internet e algumas pessoas até questionaram se a cantora havia realizado uma lipo na parte íntima. (Foto: Reprodução/ Instagram | @mireela)

A cantora e criadora de conteúdo adulto MC Mirella causou surpresa e dúvidas entre seus seguidores após ter publicado um vídeo dançando com um microbiquíni de crochê colorido nas mídias digitais. Na publicação, a influenciadora aparece fazendo a coreografia do hit viral "Jetski", de Melody e Pedro Sampaio, mas o que realmente chamou a atenção no reels, foi o tamanho mínimo de sua roupa íntima.

Com isso, alguns fãs que perceberam o detalhe na calcinha do biquíni logo se questionaram sobre o tamanho pequeno de sua parte íntima, sendo que uma pessoa chegou até a escrever na aba de comentários do vídeo de Mirella que ela havia realizado um procedimento estético. "Ela fez lipo do 'prequito' só pode, não tem como", opinou a seguidora nas redes sociais. 

VEJA MAIS

image MC Mirella revela que está grávida do segundo filho com Dynho Alves
Revelação aconteceu nos bastidores de gravação com a influenciadora Maya Massafera

image MC Mirella mantém domínio no top 1 em plataforma de conteúdo adulto; veja a lista com o top 10
Funkeira está no topo da Privacy e registra o quarto mês consecutivo como o perfil mais acessado da rede social

image MC Mirella processa internautas após ter conteúdos adultos vazados na internet
A cantora e ex-Fazenda surgiu em suas redes sociais para denunciar pessoas que vem vazando conteúdos íntimos seus na internet

MC Mirella fez lipo?

Logo em seguida, a cantora que costuma ser bem direta com as críticas e que não costuma levar desaforo facilmente para casa, rebateu a seguidora afirmando que não fez nenhuma cirurgia de beleza para que a sua parte íntima estivesse ficado pequena. "A minha 'pepeca' é original!”, revelou MC Mirella, que fez com que a situação abrisse um debate sobre o corpo da criadora de conteúdo +18.

Mas além das críticas e questionamentos sobre a parte íntima da cantora, algumas pessoas também rasgaram elogios para a performance na dança e beleza de MC Mirella. "Dança muito, que isso!", disse um fã. "Usar um biquíni desse, é literalmente um sonho de nós mulheres", destacou outra. "Se fosse uma paraense não tinha como nós usa um biquíni desse que não iria dá", brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mc mirella

fãs

lipo

microbiquíni

parte íntima
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda