Após aparecer com microbiquíni, MC Mirella rebate críticas sobre ter feito lipo em parte íntima

A cantora e criadora de conteúdo adulto MC Mirella causou surpresa e dúvidas entre seus seguidores após ter publicado um vídeo dançando com um microbiquíni de crochê colorido nas mídias digitais. Na publicação, a influenciadora aparece fazendo a coreografia do hit viral "Jetski", de Melody e Pedro Sampaio, mas o que realmente chamou a atenção no reels, foi o tamanho mínimo de sua roupa íntima.

Com isso, alguns fãs que perceberam o detalhe na calcinha do biquíni logo se questionaram sobre o tamanho pequeno de sua parte íntima, sendo que uma pessoa chegou até a escrever na aba de comentários do vídeo de Mirella que ela havia realizado um procedimento estético. "Ela fez lipo do 'prequito' só pode, não tem como", opinou a seguidora nas redes sociais.

MC Mirella fez lipo?

Logo em seguida, a cantora que costuma ser bem direta com as críticas e que não costuma levar desaforo facilmente para casa, rebateu a seguidora afirmando que não fez nenhuma cirurgia de beleza para que a sua parte íntima estivesse ficado pequena. "A minha 'pepeca' é original!”, revelou MC Mirella, que fez com que a situação abrisse um debate sobre o corpo da criadora de conteúdo +18.

Mas além das críticas e questionamentos sobre a parte íntima da cantora, algumas pessoas também rasgaram elogios para a performance na dança e beleza de MC Mirella. "Dança muito, que isso!", disse um fã. "Usar um biquíni desse, é literalmente um sonho de nós mulheres", destacou outra. "Se fosse uma paraense não tinha como nós usa um biquíni desse que não iria dá", brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)