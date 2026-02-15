Capa Jornal Amazônia
Apagão global? entenda o fenômeno que ocorre nesta terça-feira (17)

O evento, também chamado de "anel de fogo", ocorre quando a Lua passa em frente ao Sol

O Liberal

A informação de um "apagão global" circulando nas redes sociais se refere, na verdade, ao primeiro eclipse solar anular de 2026. O evento astronômico natural, apesar do nome popular alarmista, não representa perigos para a população e ocorrerá em regiões afastadas da Antártida, da África e da América do Sul.

Também chamado de "anel de fogo", o fenômeno ocorre quando a Lua passa em frente ao Sol, criando um dos efeitos visuais mais chamativos da astronomia. É justamente no momento da travessia que o satélite natural leva a um momento de escuridão.

Apagão global oferece riscos?

O nome que circula na internet é mais alarmante do que o evento em si por três motivos, conforme as informações disponíveis:

  • O fenômeno não tem impacto algum no fornecimento de energia elétrica ou nos sistemas de comunicação;
  • É um evento natural que não representa perigo para as pessoas;
  • Ele só poderá ser observado em regiões afastadas da Antártida, da África e da América do Sul.

Para os brasileiros que tinham esperanças de ver o eclipse, as perspectivas não são favoráveis. Segundo o Observatório Nacional, instituto vinculado ao Ministério da Ciência, o fenômeno não será visível do Brasil.

O que é o "anel de fogo"?

Um eclipse solar anular ocorre quando a Lua fica alinhada entre o Sol e a Terra, mas em um ponto mais distante de sua órbita em relação ao nosso planeta. Essa posição causa um efeito que bloqueia totalmente ou parcialmente a luz solar, criando um "anel de fogo" ao redor da silhueta do satélite natural.

Este será o primeiro eclipse solar do ano. Um novo evento como esse só ocorrerá novamente em 2027, com possibilidade de observação do Brasil. A estimativa dos especialistas é que o próximo "anel de fogo" ocorra em 6 de fevereiro de 2027.

