A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira, 25, a venda, a distribuição e a propaganda de 94 produtos alimentícios das marcas Terra Rica e Mercatto. A medida abrange especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas de temperos fabricados pela Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.
A agência identificou, em inspeção sanitária, que os rótulos não apresentavam ou traziam de maneira inadequada as declarações obrigatórias sobre ingredientes alergênicos e glúten. Isso compromete a segurança de consumidores com alergias alimentares e doença celíaca. A fiscalização também constatou que a fabricante não possui um Programa de Controle de Alergênicos.
A empresa iniciou o recolhimento voluntário dos produtos. A Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda. foi procurada pelo Estadão para comentar a decisão, mas ainda não se manifestou. O espaço para posicionamento segue aberto.
Quais produtos foram proibidos pela Anvisa
A decisão da Anvisa abrange os lotes dos produtos fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026.
Entre os itens da marca Mercatto estão:
- lemon pepper
- chimichurri picante
- cebola e salsa
- canela em pó e em rama
- cúrcuma
- alho em flocos
- pimentas
- pápricas
- orégano
Já na marca Terra Rica, a relação inclui:
- temperos para bifes
- frango
- peixes
- omeletes
- risoto e pizzas
- curry
- cominho
- colorau
- coentro
- alecrim
- gengibre em pó
- mostarda
- louro
- sal rosa do Himalaia