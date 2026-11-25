Anvisa proíbe venda de 94 produtos das marcas Terra Rica e Mercatto

A decisão abrange os lotes fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira, 25, a venda, a distribuição e a propaganda de 94 produtos alimentícios das marcas Terra Rica e Mercatto. A medida abrange especiarias, ervas desidratadas, condimentos e misturas de temperos fabricados pela Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda.

A agência identificou, em inspeção sanitária, que os rótulos não apresentavam ou traziam de maneira inadequada as declarações obrigatórias sobre ingredientes alergênicos e glúten. Isso compromete a segurança de consumidores com alergias alimentares e doença celíaca. A fiscalização também constatou que a fabricante não possui um Programa de Controle de Alergênicos.

A empresa iniciou o recolhimento voluntário dos produtos. A Terra Rica Empacotadora e Distribuidora Ltda. foi procurada pelo Estadão para comentar a decisão, mas ainda não se manifestou. O espaço para posicionamento segue aberto.

Quais produtos foram proibidos pela Anvisa

A decisão da Anvisa abrange os lotes dos produtos fabricados entre maio de 2024 e maio de 2026.

Entre os itens da marca Mercatto estão:

lemon pepper

chimichurri picante

cebola e salsa

canela em pó e em rama

cúrcuma

alho em flocos

pimentas

pápricas

orégano

Já na marca Terra Rica, a relação inclui: