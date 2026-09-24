\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAndressa Urach\u003c/strong\u003e, de 38 anos, falou sobre a decisão de voltar a produzir conteúdo adulto e afirmou que sente vergonha da atividade. Em entrevista ao programa Loba By Night, no YouTube, ela disse que recebeu apoio da família e que a escolha também esteve relacionada a dificuldades financeiras.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e“Minha família sempre me apoiou porque eu mudei a vida financeira da minha família. Quando eu entrei nesse caminho, eu não tinha um leite para dar para o meu filho. Hoje eu tenho um patrimônio. Não sou uma mulher rica. Acho que todo mundo sonha em ter uma casa, um carro, então eu conquistei”, afirmou.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eEm seguida, Andressa disse que ainda enfrenta conflitos em relação à forma como ganha dinheiro.“Sofro com isso? No fundo, sim. Tenho vergonha? Também, mas foi o caminho que a vida me levou. Digo que minha história não é um conto de fadas, está mais para filme de terror, mas eu sou o meu príncipe encantado”, declarou.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVEJA MAIS\u0026nbsp;\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e\u003ca a="" andressa="" bolsa="" class="\\\u0026quot;p-smartembed\\\u0026quot;" com="" compre="" data-onecms-id="\\\u0026quot;policy:1.1169434\\\u0026quot;" data-onecms-type="\\\u0026quot;article\\\u0026quot;" de="" deos="" dinheiro="" do="" href="\\\u0026quot;javascript:window.parent.actionEventData({\\$contentId:'1.1169434'," o="" pede="" polopoly:contentid="\\\u0026quot;policy:1.1169434\\\u0026quot;" que="" seus="" sexo="" urach=""\u003e[[(standard.Article) Andressa Urach afirma ter se relacionado com Hulk e o compara a Neymar: 'um trator que destrói']]\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e\u003cdiv class="p-smartembed article-embed"\u003e\n \u003cp\u003e\n \u003ca href="/variedades/andressa-urach-anuncia-que-sera-avo-aos-38-anos-nunca-imaginei-que-chegaria-tao-rapido-1.1155375" title="Andressa Urach anuncia que será avó aos 38 anos: 'Nunca imaginei que chegaria tão rápido'"\u003e\n \n\u003cspan class="p-smartembed pull-right" style="display: inline-block;"\u003e\n\u003cimg class="delayed-image-load" data-src="/image/contentid/policy:1.1155377:1786392117/Andressa-Urach.png?f=1x1\u0026w=100\u0026\\$p\\$f\\$w=f743aec" data-alt="O beb\u0026ecirc; ser\u0026aacute; o primeiro filho do casal Maya Braga e Arthur Urach." data-title="O beb\u0026ecirc; ser\u0026aacute; o primeiro filho do casal Maya Braga e Arthur Urach."\u003e\n \u003cnoscript\u003e\n \u003cimg alt="O beb\u0026ecirc; ser\u0026aacute; o primeiro filho do casal Maya Braga e Arthur Urach." title="O beb\u0026ecirc; ser\u0026aacute; o primeiro filho do casal Maya Braga e Arthur Urach." src="/image/contentid/policy:1.1155377:1786392117/Andressa-Urach.png?f=1x1\u0026w=200\u0026\\$p\\$f\\$w=6c96beb" /\u003e\n \u003c/noscript\u003e\n\u003c/img\u003e\n\u003c/span\u003e\n\n \u003c/a\u003e\n \u003ca href="/variedades/andressa-urach-anuncia-que-sera-avo-aos-38-anos-nunca-imaginei-que-chegaria-tao-rapido-1.1155375" title="Andressa Urach anuncia que será avó aos 38 anos: 'Nunca imaginei que chegaria tão rápido'"\u003e\n \u003cspan class="title"\u003e\u003cb\u003eAndressa Urach anuncia que será avó aos 38 anos: 'Nunca imaginei que chegaria tão rápido'\u003c/b\u003e\u003c/span\u003e\n \u003cspan class="lead"\u003eA nora da influenciadora, Maya Braga, de 20 anos, está grávida de quatro meses de Arthur Urach\u003c/span\u003e\n \u003c/a\u003e\n \u003c/p\u003e\n\u003c/div\u003e\n\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003ch2\u003eRetorno ao conteúdo adulto\u003c/h2\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eAndressa ganhou notoriedade nacional após participar do concurso \u003cstrong\u003eMiss Bumbum\u003c/strong\u003e e, posteriormente, de \u003cstrong\u003eA Fazenda\u003c/strong\u003e. Em 2014, ela enfrentou uma infecção generalizada após procedimentos estéticos com hidrogel e metacril, episódio que a levou a uma internação em estado grave.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eApós a recuperação, ela se aproximou da Igreja Universal do Reino de Deus, passou a frequentar a instituição e lançou o livro Morri Para Viver. Em 2020, rompeu com a igreja e posteriormente voltou a produzir conteúdo adulto.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eNa entrevista, a influenciadora também relembrou as dificuldades financeiras que enfrentou antes de retomar a atividade. Segundo ela, o trabalho permitiu melhorar sua situação financeira e adquirir patrimônio.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eAo longo dos últimos anos, Andressa também passou por mudanças na aparência, incluindo tatuagens, alteração da cor dos olhos e bifurcação da língua. Ela é mãe de dois filhos. O mais velho, Arthur, tem 20 anos. O segundo filho é menor de idade e vive sob a guarda do pai.\u003c/p\u003e\r\n