Alianças feitas com moedas antigas se tornam tendência entre casais; saiba como são feitas

Nos últimos meses, uma nova tendência tem ganhado espaço entre casais brasileiros: o uso de moedas antigas para a confecção de alianças. Com o preço do ouro disparando e o número de roubos crescendo em diversas regiões do país, a busca por alternativas mais econômicas e discretas tem levado noivos e casados a optarem por esse tipo de joia artesanal.

A alta no valor do ouro é um dos principais motivadores dessa mudança. O grama do metal saltou de R$ 390 para R$ 600 entre abril de 2024 e abril deste ano — um aumento de 54%. Esse cenário torna as tradicionais alianças de ouro inacessíveis para muitos casais. Além disso, o brilho e o valor do ouro também chamam a atenção de criminosos.

💍 Nesse contexto, alianças produzidas com moedas antigas surgem como uma solução criativa e até 90% mais barata. Embora não impeçam a abordagem de ladrões, que dificilmente saberiam diferenciar os materiais no momento de um assalto, elas reduzem significativamente o prejuízo financeiro.

Como são feitas as alianças de moedas?

A fabricação dessas peças é majoritariamente artesanal. O processo vai desde o corte da moeda até o polimento final, passando por várias etapas de modelagem e acabamento. Um dos vídeos que viralizam no TikTok é do perfil @ourivesaria_medeiros, que mostra o passo a passo de como transformar moedas de cruzeiros em alianças. A técnica envolve aquecer o metal para torná-lo maleável, moldar em forma de cone, lixar para suavizar as bordas e realizar o polimento interno e externo até alcançar o brilho desejado.

O fenômeno ganhou força nas redes sociais, onde vídeos com milhões de visualizações despertam curiosidade e interesse de usuários de todas as idades. A estética rústica e o valor simbólico mantido — afinal, continua sendo uma aliança — conquistam aqueles que buscam algo único, personalizado e, é claro, econômico.

Além disso, para evitar os efeitos da oxidação, algumas peças recebem revestimento interno em prata ou aço inox. Ainda assim, com o tempo, o material pode escurecer, especialmente em contato com o ácido úrico da pele. Nesses casos, uma simples limpeza ou polimento devolve o brilho original.