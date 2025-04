Advogado João Neto disse em entrevista que há 'motivo para homem bater em mulher'

O advogado criminalista João Neto, preso na última segunda-feira, 14, sob a suspeita de cometer violência doméstica contra a companheira, em Maceió, Alagoas, disse em entrevista a um podcast que existe um motivo para a mulher apanhar de um homem, na sua avaliação. A declaração foi dada dias antes de o defensor ser detido pela polícia.

"Homem só tem um motivo para bater na mulher: se ela lhe bater. Quem não quer apanhar, não bate", disse o advogado baiano, que soma mais de 2,1 milhões de seguidores nas redes sociais.

"Se a mulher sabe que não aguenta com você, ela vai dar uma tapa na sua cara para quê? Se ela dá um tapa na sua cara, ela está querendo levar outro", afirmou o defensor em entrevista ao podcast RedCast, transmitido no YouTube, em 4 de abril. Até esta quarta-feira, 16, o vídeo acumulava 30 mil acessos. A defesa do advogado foi procurada nesta quarta, mas não deu retorno.

Em outro momento, comentou e admitiu que reagia com agressão caso fosse agredido: "Se der na minha cara vai tomar um bocado também, na cara. Eu não sou Jesus Cristo para tomar tapa e dar o outro lado". O advogado influencer disse ainda que a declaração poderia ser cortada para ter destaque nas redes sociais e no canal do produtor do podcast.

VEJA MAIS

Ainda durante a entrevista, o advogado comentou que as mulheres precisam respeitar os homens e não proporcionar "problema" quando os maridos chegam em casa. "Prepara um banho para ele", disse o influencer.

Na última terça, 15, a defesa de João Neto divulgou um vídeo de câmeras de monitoramento que mostram o advogado, no interior de um apartamento, segurando a companheira à força em um corredor e indo ao chão com ela próximo de uma porta. Pelas imagens, é possível ver a mulher, antes da queda, se segurando nas paredes e em um batente para resistir à abordagem do advogado. E, hora da queda, ela bate o corpo e cabeça contra a porta.

Ao final, ele se levanta e ergue a mulher à força pelo braços, antes de arrastá-la para fora do quarto e desaparecerem do alcance das câmeras. Em depoimento à polícia, a mulher, de 25 anos, relatou que o João Neto a derrubou com um empurrão, o que a fez cair e bater o queixo no chão, provocando um corte profundo. À polícia, o advogado negou as agressões.

Apesar da vítima ter ficado ferida, a defesa do advogado diz, em nota, que o vídeo "indica que sangramento se deu o Dr. João tentava retirar sua ex do apartamento após insistir por bastante tempo que a mesma saísse". "Algumas pessoas presenciaram (a cena) e serão ouvidas no curso processual. Amanhã (esta quarta-feira) trarei nos autos e também por aqui todas atualizações, sempre na certeza do pleno restabelecimento da verdade", completou.

O caso aconteceu na tarde de última segunda-feira, 14, no bairro Jatiúca, na capital alagoana. Vizinhos ouviram os gritos da mulher e acionaram a polícia.

Imagens de câmera de segurança postadas nas redes sociais mostram o momento em que a vítima deixa o apartamento ferida. O advogado surge nas imagens segurando um pano para conter o sangue que escorre do rosto da companheira. De acordo com informações da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit), a mulher precisou ser levada a um hospital.

Enquanto a companheira recebia atendimento médico, João Neto foi encontrado nos arredores da unidade de saúde. Ele foi detido e preso em flagrante. Após a prisão em flagrante do suspeito, a delegada Ana Luiza, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, determinou a instauração de inquérito policial para apurar todos os fatos ocorridos no caso. (COLABOROU JOSÉ MARIA TOMAZELA)