Defesa de João Neto divulga novo ângulo de vídeo e atribui ferimento de ex-companheira a queda; veja

A defesa do advogado criminalista e influenciador digital João Neto, preso preventivamente sob suspeita de agredir sua ex-companheira, divulgou na noite desta terça-feira (15) uma nova nota acompanhada de vídeo com outro ângulo do momento da suposta agressão. A nova versão apresentada tenta sustentar que o ferimento sofrido pela mulher teria sido causado por uma queda acidental durante uma tentativa de retirá-la do apartamento.

Segundo a nota publicada nas redes sociais do advogado, a ex-companheira teria resistido a sair do imóvel mesmo após o que chamam de “longa insistência” por parte de João Neto. O vídeo divulgado mostra o momento em que o advogado puxa a mulher para fora do apartamento. Ao resistir, ambos caem no chão. A gravação registra que João Neto cai sobre ela, que bate o rosto no chão e começa a sangrar. Na sequência, ele a levanta e a arrasta para fora do local.

A defesa afirma que os vídeos reforçam a tese de que não houve agressão intencional e que o sangramento teria sido consequência da queda. "As câmeras internas que corroboraram com o depoimento do investigado, da suposta vítima e de um colaborador que foi ouvido em sede de autoridade policial. O sangramento se deu em virtude de uma queda, momento em que o Dr. João Neto tentava retirar sua ex do apartamento após insistir por bastante tempo que a mesma saísse", afirmou o advogado de defesa.

Confira o vídeo da agressão em novo ângulo:

Em outro trecho, a mulher aparece no corredor com o rosto sangrando, enquanto o advogado pressiona um pano contra o ferimento. Momentos depois, ela desaba no chão. João Neto então pede que uma pessoa que trabalhava no local limpe o sangue e entregue os pertences da ex-companheira, antes de deixar o local com ela.

Contudo, para a Polícia Civil de Alagoas, as imagens confirmam a versão apresentada pela vítima. A delegada Ana Luiza, responsável pela investigação, afirmou que os vídeos reforçam o depoimento da mulher. “Já tivemos acesso a todos os vídeos e eles só corroboram o que foi dito pela vítima. Na verdade, são vários vídeos e, juntando todos, mostram que realmente houve violência doméstica”, declarou.

Em uma das gravações, a vítima tenta se agarrar às paredes enquanto é puxada e empurrada. Ela acaba sendo jogada ao chão em um momento em que um funcionário passa pelo corredor, mas não interfere na situação. De acordo com o laudo médico, a mulher precisou levar três pontos no queixo após ser atendida em um hospital particular da capital alagoana.

João Neto é ex-militar da Polícia da Bahia e possui milhões de seguidores nas redes sociais, onde costuma compartilhar conteúdos sobre direito e segurança. Ele segue preso preventivamente e nega as acusações de agressão. O caso segue em investigação pela Delegacia da Mulher em Maceió.