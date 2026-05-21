Adolescente paraguaia com filha de um mês é encontrada em trabalho análogo à escravidão
Junto com sua filha de 1 mês, a jovem de 15 anos vivia em oficina de costura com outras 17 pessoas em Guarulhos
Uma adolescente de 15 anos que havia desaparecido no Paraguai foi localizada na noite desta quarta-feira, 20, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia, a menina estava com a filha de apenas um mês em um imóvel com outras 17 pessoas, em situação análoga à escravidão.
A adolescente e os outros estrangeiros moravam e trabalhavam no imóvel, que funcionava como uma oficina de costura. A Polícia Federal em São Paulo ouviu a dona da casa, que foi posteriormente liberada.
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O caso foi registrado na Polícia Federal da Lapa, na zona oeste de São Paulo. A adolescente e a filha foram encaminhadas ao Consulado do Paraguai.
A ocorrência teve início após informações compartilhadas entre a Agência de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Federal apontarem que a adolescente estaria em um imóvel na Rua São Francisco Conde, trabalhando em situação análoga à escravidão.
Durante a ação da PM, os policiais constataram que o imóvel funcionava como cortiço e oficina de costura, "apresentando condições precárias de habitação, com instalações inadequadas, dormitórios improvisados e estrutura insuficiente para acomodar os trabalhadores que residiam no local".
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