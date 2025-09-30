Capa Jornal Amazônia
Adeus cimento? Conheça a argamassa pronta que promete acelerar e baratear obras

Nova tecnologia de assentamento de blocos acelera cronograma, aumenta produtividade e reduz desperdício em canteiros de obras

Hannah Franco
fonte

Adeus cimento? Conheça a argamassa que promete revolucionar a construção civil (Freepik)

A construção civil começa a adotar uma nova tecnologia que promete transformar o jeito de construir: a argamassa polimérica. Massa pronta, ela substitui o cimento em paredes de vedação, diminui desperdício e acelera o trabalho no canteiro.

Estudos mostram que o material pode reduzir o custo da obra em até 30% e aumentar a produtividade dos pedreiros. Além disso, o produto é sustentável, deixando o canteiro mais limpo e organizado. Saiba tudo sobre a argamassa polimérica.

O que é e como usar?

A argamassa polimérica é uma massa pronta à base de polímeros e cargas minerais, que não precisa de água nem de betoneira. Ela é aplicada em juntas finas sobre os blocos, com dois cordões horizontais por fiada, garantindo rapidez e economia.

⚠️ Importante: não substitui cimento em pilares, vigas ou lajes. A primeira fiada deve ser feita com argamassa convencional para nivelar o piso e garantir a estabilidade da parede.

É mais barata que o cimento?

Considerando 200 m² de paredes de vedação, uma obra convencional custaria cerca de R$ 9 mil. Com a argamassa polimérica, o valor pode cair para aproximadamente R$ 6 mil, mantendo a qualidade e segurança do assentamento. Quanto maior a metragem, maior tende a ser a economia absoluta, pela redução de mão de obra, perdas e retrabalho.

Pesquisa da PUCRS (2024) mostrou redução de 17% no custo e corte de prazo de 46 para 20 dias em obras comparadas. Além disso, um levantamento publicado na revista Espacios (2017) indicou economia de até 36% por metro quadrado e rendimento até 20 vezes maior que a argamassa tradicional.

A produtividade também cresce, com até três vezes mais m² produzidos por dia em comparação ao método tradicional, graças à eliminação de etapas como mistura e tempo de cura.

Materiais sustentáveis

Sem cimento nem excesso de areia, a argamassa polimérica reduz a emissão de CO₂ e a extração de areia, ajudando o meio ambiente. O canteiro fica mais limpo, organizado e seguro.

As embalagens compactas também facilitam logística e controle de estoque, garantindo conformidade com a ABNT NBR 16590.

Para garantir o bom desempenho da argamassa polimérica, é necessário:

  • Treinar a equipe;
  • Usar blocos dentro das tolerâncias;
  • Nivelar a primeira fiada com argamassa convencional;
  • Seguir normas específicas para paredes estruturais (NBR 16868).
construção civil

argamassa

Dicas

alvenaria
