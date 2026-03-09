Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Acordar às 5h da manhã vai te deixar rico? Veja o que diz a ciência

Rotina popular nas redes sociais promete mais produtividade e sucesso, mas especialistas dizem que tudo depende do cronotipo de cada pessoa

Hannah Franco
fonte

Acordar às 5h da manhã realmente ajuda a ter mais sucesso? (Freepik)

Acordar às 5h da manhã virou um símbolo de disciplina e sucesso nas redes sociais. Vídeos no TikTok e no Instagram mostram rotinas com corrida ao nascer do sol, banho gelado, leitura e planejamento do dia — sempre acompanhadas da promessa de que esse hábito pode ajudar alguém a ficar rico e mais produtivo.

A ideia se popularizou com influenciadores e gurus de produtividade, que defendem que acordar mais cedo seria a chave para alto desempenho. No entanto, estudos científicos indicam que a realidade é mais complexa. Pesquisadores apontam que acordar cedo não garante sucesso ou riqueza por si só. O fator que realmente faz diferença é o cronotipo, que define o ritmo biológico natural de cada pessoa.

VEJA MAIS

image Orações para acordar cedo e não se atrasar
Confira a prece para despertar cedo e não se atrasar para seus compromissos

image Dormir de lado faz bem? Saiba qual é a posição ideal para dormir e evitar dores nas costas
Estudos apontam que a forma como você dorme pode afetar desde a postura até o funcionamento do sistema digestivo; entenda

O que é cronotipo e como ele influencia seu dia

O cronotipo representa o horário em que uma pessoa naturalmente se sente mais alerta ou sonolenta ao longo do dia. Esse ritmo está ligado ao relógio biológico e tem forte influência genética. De forma geral, as pessoas se dividem em três perfis principais:

  • Matutinos (“cotovias”) ☀️: acordam cedo e têm mais energia pela manhã;
  • Noturnos (“corujas”) 🌙: funcionam melhor no período da noite;
  • Intermediários: a maioria das pessoas fica entre esses dois extremos.

Esse padrão também muda ao longo da vida. Adolescentes tendem a dormir mais tarde, enquanto adultos mais velhos geralmente passam a acordar mais cedo.

Acordar às 5h não garante produtividade ou riqueza

Embora muitos empresários e celebridades defendam a rotina das 5h, especialistas afirmam que forçar um horário muito cedo pode ter o efeito contrário para algumas pessoas. Quando alguém tenta seguir uma rotina que não combina com seu ritmo biológico, podem surgir problemas como:

  • cansaço constante;
  • dificuldade de concentração;
  • queda de produtividade;
  • alterações de humor.

Esse descompasso entre o relógio biológico e a rotina diária é chamado de “jet lag social”.

Jet lag social pode afetar saúde e desempenho

O jet lag social acontece quando o horário natural de sono de uma pessoa não coincide com as exigências da rotina, como trabalho ou estudo. Pesquisas indicam que esse desalinhamento pode estar relacionado a:

  • pior desempenho acadêmico;
  • maior estresse;
  • risco maior de doenças como diabetes, hipertensão e obesidade.

Ou seja, acordar cedo pode funcionar bem para quem já tem perfil matutino, mas pode ser prejudicial para quem possui cronotipo noturno.

Então acordar cedo ajuda a ter sucesso?

Alguns estudos mostram que pessoas matutinas tendem a ter vantagens em ambientes estruturados com horários cedo, como escolas e empresas. Mas isso não significa que acordar cedo automaticamente deixa alguém rico ou mais bem-sucedido.

Especialistas afirmam que o mais importante é alinhar a rotina ao funcionamento natural do corpo.

Como descobrir seu ritmo biológico

Quem quer entender melhor seu próprio cronotipo pode observar alguns sinais no dia a dia:

  • anotar horários de dormir e acordar durante a semana e fins de semana;
  • identificar quando sente mais energia e foco;
  • avaliar quanto tempo leva para adormecer;
  • perceber se acorda naturalmente sem despertador.

Pequenos ajustes, como reduzir o uso de telas à noite e aumentar a exposição à luz natural pela manhã, também podem ajudar a melhorar o sono. No entanto, especialistas reforçam que produtividade não depende apenas de acordar cedo, mas de criar uma rotina que funcione de acordo com o ritmo natural do corpo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

produtividade

cronotipo

sucesso financeiro

rotina
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda