Acordar às 5h da manhã vai te deixar rico? Veja o que diz a ciência

Acordar às 5h da manhã virou um símbolo de disciplina e sucesso nas redes sociais. Vídeos no TikTok e no Instagram mostram rotinas com corrida ao nascer do sol, banho gelado, leitura e planejamento do dia — sempre acompanhadas da promessa de que esse hábito pode ajudar alguém a ficar rico e mais produtivo.

A ideia se popularizou com influenciadores e gurus de produtividade, que defendem que acordar mais cedo seria a chave para alto desempenho. No entanto, estudos científicos indicam que a realidade é mais complexa. Pesquisadores apontam que acordar cedo não garante sucesso ou riqueza por si só. O fator que realmente faz diferença é o cronotipo, que define o ritmo biológico natural de cada pessoa.

O que é cronotipo e como ele influencia seu dia

O cronotipo representa o horário em que uma pessoa naturalmente se sente mais alerta ou sonolenta ao longo do dia. Esse ritmo está ligado ao relógio biológico e tem forte influência genética. De forma geral, as pessoas se dividem em três perfis principais:

Matutinos (“cotovias”) ☀️: acordam cedo e têm mais energia pela manhã;

☀️: acordam cedo e têm mais energia pela manhã; Noturnos (“corujas”) 🌙: funcionam melhor no período da noite;

🌙: funcionam melhor no período da noite; Intermediários: a maioria das pessoas fica entre esses dois extremos.

Esse padrão também muda ao longo da vida. Adolescentes tendem a dormir mais tarde, enquanto adultos mais velhos geralmente passam a acordar mais cedo.

Acordar às 5h não garante produtividade ou riqueza

Embora muitos empresários e celebridades defendam a rotina das 5h, especialistas afirmam que forçar um horário muito cedo pode ter o efeito contrário para algumas pessoas. Quando alguém tenta seguir uma rotina que não combina com seu ritmo biológico, podem surgir problemas como:

cansaço constante;

dificuldade de concentração;

queda de produtividade;

alterações de humor.

Esse descompasso entre o relógio biológico e a rotina diária é chamado de “jet lag social”.

Jet lag social pode afetar saúde e desempenho

O jet lag social acontece quando o horário natural de sono de uma pessoa não coincide com as exigências da rotina, como trabalho ou estudo. Pesquisas indicam que esse desalinhamento pode estar relacionado a:

pior desempenho acadêmico;

maior estresse;

risco maior de doenças como diabetes, hipertensão e obesidade.

Ou seja, acordar cedo pode funcionar bem para quem já tem perfil matutino, mas pode ser prejudicial para quem possui cronotipo noturno.

Então acordar cedo ajuda a ter sucesso?

Alguns estudos mostram que pessoas matutinas tendem a ter vantagens em ambientes estruturados com horários cedo, como escolas e empresas. Mas isso não significa que acordar cedo automaticamente deixa alguém rico ou mais bem-sucedido.

Especialistas afirmam que o mais importante é alinhar a rotina ao funcionamento natural do corpo.

Como descobrir seu ritmo biológico

Quem quer entender melhor seu próprio cronotipo pode observar alguns sinais no dia a dia:

anotar horários de dormir e acordar durante a semana e fins de semana;

identificar quando sente mais energia e foco;

avaliar quanto tempo leva para adormecer;

perceber se acorda naturalmente sem despertador.

Pequenos ajustes, como reduzir o uso de telas à noite e aumentar a exposição à luz natural pela manhã, também podem ajudar a melhorar o sono. No entanto, especialistas reforçam que produtividade não depende apenas de acordar cedo, mas de criar uma rotina que funcione de acordo com o ritmo natural do corpo.