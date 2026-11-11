Meio litro de açaí por R$ 80? Saiba quanto custa uma tigela fora do Brasil

Depois dos EUA, a Alemanha apresentou uma das maiores diferenças no preço do açaí, com valor 167% superior ao brasileiro ( Foto: Ivan Duarte / O Liberal / Arquivo )

O preço de uma tigela de açaí fora do Brasil pode chegar a mais de três vezes o valor cobrado no país. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma porção de 400 ml a 500 ml custa, em média, R$ 80,04, enquanto no Brasil o preço costuma ser de R$ 24,82. A diferença representa um aumento de 222%.

Os valores fazem parte de um levantamento realizado pela Remitly, empresa de pagamentos internacionais, que comparou os preços de cinco produtos da culinária brasileira em 10 países com grandes comunidades de brasileiros no exterior. Além do açaí, a pesquisa analisou pão de queijo, café, coxinha e brigadeiro. Os dados brasileiros foram coletados até 9 de outubro de 2026.

Depois dos Estados Unidos, a Alemanha apresentou uma das maiores diferenças no preço do açaí, com valor 167% superior ao brasileiro. No Reino Unido, a iguaria custa 139% a mais. Já no Paraguai, foi registrado o menor preço entre os países analisados: R$ 29,34, valor 18% acima da média brasileira.

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Preço do açaí no exterior

O açaí é o produto com maior participação no custo da cesta analisada pela Remitly. No Brasil, representa 39% do valor total, seguido pela coxinha (21%), pão de queijo (14%), café (14%) e brigadeiro (11%).

O levantamento também identificou diferenças nos preços dos outros produtos. No Reino Unido, uma coxinha custa R$ 38,46, quase três vezes o valor médio brasileiro, de R$ 13,54. Nos Estados Unidos, o brigadeiro chega a R$ 26,10, preço 128% superior ao praticado no Brasil.

Entre os países europeus pesquisados, Portugal apresentou a menor diferença no custo total da cesta, com preços 70% acima dos brasileiros. Na Espanha, os produtos custam, em média, 104% a mais. No Reino Unido, a diferença chega a 154%.

Como foi feito o levantamento

A pesquisa comparou o preço médio de cinco produtos brasileiros em 10 países: Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Japão, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Argentina. O indicador, chamado de Índice da Saudade, soma os valores dos itens em cada localidade.

No Brasil, a cesta custa R$ 63,64, considerando a média de preços em 10 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Goiânia. Nos Estados Unidos, o conjunto chega a R$ 177,51, valor 179% maior.

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, 5,29 milhões de brasileiros viviam no exterior em 2025. Mais de 4 milhões estavam nos 10 países incluídos na pesquisa.

A Remitly não conseguiu calcular a cesta completa em todos os países. No Paraguai, Japão, Alemanha e Itália, por exemplo, não foram encontrados registros suficientes de vendas de brigadeiro para estabelecer um preço médio.

Preço médio de uma tigela de açaí (400 ml a 500 ml):