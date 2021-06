Vacinação da Grande Belém avança nesta terça; confira a agenda

Nesta terça (29), a vacinação contra a covid-19 vai avançar na Região Metropolitana de Belém. A maioria dos municípios programou calendário vacinal por faixa etária sem comorbidades, chegando a idades que ainda não tinham recebido a oportunidade de imunização. Além disso, alguns públicos que perderam a data vacinal ainda terão nova oportunidade. Confira como fica a agenda em cada cidade:

Belém

Em Belém, nesta terça, serão vacinadas com a primeira dose as pessoas nascidas em 1982 e 1983, ou seja, com 39 e 38 anos completos ou a completar neste ano. Os pontos de vacinação também estarão abertos para todos aqueles que estiverem com a segunda dose da Astrazeneca atrasada.

Esses grupos serão vacinados em 23 pontos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), das 9h às 17h. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, cartão SUS (opcional), além do cartão de vacinação com o registro da primeira dose para quem vai tomar a segunda.

Pontos de vacinação (29 de junho) - nascidos em 1982 e 1983 e segunda dose da Astrazeneca atrasada:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto, a pé.

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica, a pé.

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco, a pé.

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural. A pé.

5. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor, a pé.

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá, a pé.

7. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 – Sacramenta. A pé.

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia, a pé.

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré, a pé.

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro, a pé.

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso, a pé.

12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão, a pé.

13. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148

14. Icoaraci: Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa, a pé.

15. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro, a pé.

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá, a pé.

17. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé.

18. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, Rua Rodrigues Pinajé, 998. A pé.

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé.

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358, a pé.

21. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287, a pé.

22. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto, a pé.

23. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé.

Ananindeua

Ananindeua aplica nesta terça a primeira dose da vacina contra a covid-19 em adultos com 38 anos completos e sem comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), são esperadas 4 mil pessoas. Das 8h às 13h, em onze pontos. Documentos: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.



Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1; Igreja Universal - Águas Lindas; Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

O município também segue aplicando a segunda dose da Astrazeneca em adultos de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Documentação: RG, CPF e cartão de vacinação.

Desta terça a sexta (02), das 8h às 13h, em quatro pontos: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Universal, em Águas Lindas; UBS Jaderlândia; e na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2.

Marituba

Marituba aplica nesta terça a primeira dose em adultos nascidos em 1974 e 1975, ou seja, com 47 e 46 anos. Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR 316, no Centro.

O município também segue vacinando, de segunda a sexta, das 8h às 12h, nas unidades básicas de saúde, os seguintes grupos: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, doenças crônicas, deficientes permanentes; além de idosos; grávidas; puérperas; profissionais da educação; e rodoviários.

Benevides

Em Benevides, será o segundo dia consecutivo de primeira dose para adultos de 40 a 44 anos sem comorbidades. Das 8h às 13h, em seis pontos: UBS Benfica; Escola Paulina Ramos; Cras Murinim; Paróquia Santa Rosa de Lima; Igreja Quadrangular - Médice; e Igreja Assembleia de Deus - Centro. Documentos necessários: cartão SUS ou CPF e comprovante de residência.

Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará aplica, desta terça a sexta (02), a primeira dose da Coronavac em gestantes e puérperas acima de 18 anos. Além disso, nesta terça e na quarta (29 e 30), terá segunda dose da Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose desse imunizante entre 22 e 26 de abril. Os dois calendários serão das 14 às 17h, no Centro de Saúde e na ESF Divineia.

Documentação para a primeira dose nesta semana: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Santa Izabel do Pará e carteira de gestante ou declaração de nascido vivo/certidão de nascimento. Quem for atrás da 2ª dose, é fundamental ter em mãos a carteira de vacinação.

A imunização para moradores da zona rural deve ser agendada na unidade de saúde mais próxima. Pessoas sem condições de locomoção devem agendar a vacinação domiciliar.

Santa Bárbara do Pará

Santa Bárbara do Pará retoma hoje a primeira dose em adultos com 35 anos ou mais sem comorbidades. Das 8h30 às 12h, nas unidades básicas de saúde. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência do município.Quem já está no prazo para tomar a segunda dose da Astrazeneca deve procurar algum posto de vacinação.