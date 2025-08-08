Capa Jornal Amazônia
Tromba d’água é registrada no município de Chaves, no Marajó

Fenômeno foi registrado por moradores na orla de Chaves e ocorre dias após caso semelhante em Outeiro, distrito de Belém.

Laura Serejo*
fonte

Tromba d'água em Chaves, no Marajó (Foto: Reprodução | @christianemanoel)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma tromba d’água no rio do município de Chaves, no Arquipélago do Marajó. Conforme informações do portal Notícia Marajó, o fenômeno foi avistado na tarde da última quinta-feira (7). Várias pessoas aparecem no vídeo olhando o momento inusitado em frente a uma orla da cidade. Não há informações sobre quanto tempo o funil permaneceu visível.

O episódio acontece pouco mais de uma semana após outra tromba d’água ser observada em Outeiro, distrito de Belém, no dia 27 de julho, reforçando que o fenômeno tem aparecido com mais frequência no estado.

A reportagem apura mais detalhes sobre o registro. 

(Matéria em atualização)

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)

