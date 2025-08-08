Tromba d’água é registrada no município de Chaves, no Marajó
Fenômeno foi registrado por moradores na orla de Chaves e ocorre dias após caso semelhante em Outeiro, distrito de Belém.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma tromba d’água no rio do município de Chaves, no Arquipélago do Marajó. Conforme informações do portal Notícia Marajó, o fenômeno foi avistado na tarde da última quinta-feira (7). Várias pessoas aparecem no vídeo olhando o momento inusitado em frente a uma orla da cidade. Não há informações sobre quanto tempo o funil permaneceu visível.
O episódio acontece pouco mais de uma semana após outra tromba d’água ser observada em Outeiro, distrito de Belém, no dia 27 de julho, reforçando que o fenômeno tem aparecido com mais frequência no estado.
A reportagem apura mais detalhes sobre o registro.
(Matéria em atualização)
*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)
